„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine

Gabriel Barbosa „Gabigol”, atacantul echipei Santos, a fost eliminat în timpul meciului cu Vitoria, scor 3-1, după un gest obscen adresat unui suporter al rivalilor.

În absența lui Neymar, convocat la naționala Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară, Santos a obținut o victorie importantă în etapa a 18-a din campionat.

După 56 de minute, Santos conducea cu 3-0, grație golurilor marcate de Miguelito, Barreal și Gabriel Barbosa.

Gabigol a făcut show după reușita sa. S-a dus direct între fanii lui Santos și și-a încordat mușchii.

Dar nu s-a oprit aici! Provocat de suporterii adverși, starul le-a făcut semn să tacă și, ulterior, și-a dus mâna spre zona genitală.

Cei aflați în camera VAR i-au recomandat arbitrului Rafael Rodrigo Klein să revadă faza. „Centralul” i-a ascultat, s-a dus spre fotbalist și, deși îi acordase un cartonaș galben cu doar câteva momente în urmă, l-a eliminat direct!

Marcello Neves, jurnalist ge.globo.com, a descris momentele care l-au avut ca protagonist pe Gabigol drept o „epidemie de gesturi obscene”.

Vitoria a redus din diferență prin Rene ('74), însă a plecat cu mâna goală de pe stadionul Vila Belmiro. A rămas pe locul 13, cu 22 de puncte, iar Santos a acumulat 21 și a urcat pe locul 15 (dintr-un total de 20 de echipe).

Cine este Gabigol

Gabriel Barbosa și-a început cariera la Santos, iar în 2016 era transferat de Inter Milano pentru 29,5 milioane de euro.

A bifat doar 10 meciuri în tricoul nerazzurrilor, a fost împrumutat la Benfica și Santos, iar Flamengo l-a cumpărat în 2020 pentru 17,5 milioane de euro.

După 5 ani, a plecat la Cruzeiro, iar în ianuarie 2026 s-a întors la Santos, din nou sub formă de împrumut.

126 de goluri a înscris Gabigol în prima ligă a Braziliei. Ocupă locul 10 în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria competiției, la egalitate cu Washington

Gabigol și „tentativa de fraudare” a procesului de control antidoping

Ales cel mai bun jucător al anului 2019 în America Latină, Gabigol a ieșit în evidență în ultimii ani prin scandalurile în care a fost implicat.

Pe 8 aprilie 2023, pe când juca la Flamengo, starul a fost supus unui control antidoping inopinat la centrul de antrenament al clubului. Potrivit oficialilor antidoping, atacantul:

a întârziat prezentarea la test;

ar fi ignorat sau contestat unele instrucțiuni ale inspectorilor;

ar fi avut o atitudine considerată necooperantă în timpul procedurii de colectare a probei.

Testul antidoping a fost negativ. Deși nu s-a descoperit nicio substanță interzisă în organismul său, Gabigol a fost acuzat că ar fi încercat să compromită sau să împiedice procedura de control.

În martie 2024, tribunalul antidoping din Brazilia l-a găsit vinovat de „tentativă de fraudare” a procesului de control antidoping și i-a aplicat o suspendare de 24 de luni, cu efect retroactiv din aprilie 2023.

În iulie 2025, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat în unanimitate suspendarea.

