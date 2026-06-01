Ziua și transferul la U Cluj  Fostul jucător de la FCSB a semnat cu vicecampioana României

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Marius Ștefănescu (27 de ani), jucător care a evoluat în ultimul sezon la Konyaspor, în Turcia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aceasta este a treia mutare oficializată de ardeleni după încheierea campionatului, după portarul Neofytos Michael și fundașul central Florent Poulolo.

U Cluj l-a transferat pe Marius Ștefănescu

Luni, vicecampioana României a anunțat transferul lui Marius Ștefănescu, jucător de bandă dreapta care a mai evoluat în Liga 1 pentru Sepsi și FCSB.

„Bine ai venit, Marius Ștefănescu! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul de bandă dreaptă, Marius Ștefănescu (27 de ani).

Câștigător a șapte trofee în fotbalul românesc, Ștefănescu revine în Superligă după un sezon petrecut în Turcia, la Konyaspor”, a transmis U Cluj pe Facebook.

Mijlocașul s-a făcut cunoscut în fotbalul din România la Sepsi, formație pentru care a evoluat în perioada 2018 - 2024. A fost transferat ulterior de FCSB în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

În tricoul celor de la Sepsi, Ștefănescu a bifat 191 de meciuri, în care a marcat 37 de goluri și a livrat 26 de pase decisive.

În cei 6 ani petrecuți la Sfântu Gheorghe, mijlocașul a cucerit patru trofee: două Cupe ale României (2022, 2023) și două Supercupe (2023, 2024).

În 2024 a plecat la FCSB, acolo unde a jucat 49 de meciuri, a înscris de 9 ori și a oferit 4 assisturi. A câștigat două Supercupe (2025, 2026) și un campionat (2025). Ulterior, a fost transferat de Konyaspor, echipă la care nu s-a impus.

500.000 de euro este cota de piață a lui Marius Ștefănescu, conform Transfermarkt

Ștefănescu a fost dorit și de Sepsi, echipă nou-promovată în Liga 1, însă revenirea sa la Sfântu Gheorghe nu s-a concretizat.

Recent, cei de la U Cluj s-au despărțit de Jasper van der Werff (27 de ani), Alin Toșca (34 de ani) și Andrei Artean (32 de ani).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport