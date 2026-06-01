Ngezana s-a hotărât Ignorat de selecționer înainte de Mondial, fundașul FCSB face un anunț important: „E momentul potrivit”

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a anunțat că se va opera, după mai multe luni în care a refuzat intervenția chirurgicală.

Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ngezana nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al Africii de Sud pentru turneul final din această vară.

Ngezana a anunțat că se operează: „E momentul potrivit”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa personală de Instagram, Siyabonga Ngezana a anunțat că se va opera, pentru a se putea recupera și redeveni un jucător de bază la FCSB.

„Un motiv, un sezon, o binecuvântare sau o lecție, dar niciodată un eșec. S-a încheiat sezonul 2025 - 2026. A fost un sezon greu, cu foarte multe provocări, cu foarte multă durere la genunchiul meu, timp de mai mult de 7 luni.

Am evitat să mă operez la menisc pentru că nu voiam să ratez Cupa Mondială. Din păcate, lucrurile nu au ieșit cum voiam.

Acum, e momentul potrivit să mă operez , să mă recuperez, să reflectez, să mă reîncarc, să mă resetez, să mă odihnesc și apoi să revin la luptă. Să aducem înapoi ceea ce ne aparține.

Mulțumesc pentru susținere echipei mele, FCSB, și le doresc mult succes băieților de la Bafana Bafana (n.r. echipa națională a Africii de Sud) la Cupa Mondială. Faceți-ne mândri, băieți, și aduceți trofeul acasă!”, a transmis Ngezana pe Instagram.

2,6 milioane de euro este cota de piață a lui Siyabonga Ngezana, conform Transfermarkt

În acest sezon, Ngezana a jucat 34 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

De la sosirea sa în 2023 la formația roș-albastră, venind de la Kaizer Chiefs, fundașul sud-african a jucat 106 meciuri, a marcat de trei ori și a oferit 2 pase decisive.

De ce nu s-a operat Ngezana: „Nu a fost o problemă majoră”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Ngezana a vorbit cu jurnaliștii din țara sa și a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat vehement o intervenție chirurgicală.

„Accidentarea mea nu a fost o problemă majoră, care să necesite o intervenție chirurgicală, este ceva ce poate aștepta puțin timp, pentru că dacă fac operația acum, recuperarea va dura mult timp.

Îmi respect foarte mult clubul, iar refuzul a venit dintr-un punct de vedere pozitiv. A trebuit să mă odihnesc puțin ca să îmi revin, deoarece jucasem multe meciuri fără pauză.

Am mers la Cupa Africii și am continuat să joc multe meciuri, am avut și multe accidentări în echipă, așa că problema a fost programul încărcat, de aceea am avut o mică problemă cu genunchiul. Am făcut un tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea fi o problemă mare în viitor, de aceea au vrut să mă opereze, așa că am zis: «Nu, hai să-l tratăm mai întâi, apoi să vedem dacă pe viitor continuă să apară, apoi putem lua în considerare operația», dar acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, afirma Ngezana pentru farpost.co.za.

