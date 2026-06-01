Ngezana s-a hotărât  Ignorat de selecționer înainte de Mondial, fundașul FCSB face un anunț important: „E momentul potrivit” +24 foto
Siyabonga Ngezana (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Ngezana s-a hotărât Ignorat de selecționer înainte de Mondial, fundașul FCSB face un anunț important: „E momentul potrivit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 13:22
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 13:22
  • Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a anunțat că se va opera, după mai multe luni în care a refuzat intervenția chirurgicală.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fundașul sud-african s-a aflat într-o continuă dispută cu oficialii FCSB în prima jumătate a acestui an, după ce a refuzat să se opereze la genunchi, sperând că ar putea evolua la CM 2026.

Ngezana nu a fost inclus de selecționerul Hugo Broos în lotul preliminar al Africii de Sud pentru turneul final din această vară.

„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine
Citește și
„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine
Citește mai mult
„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine

Ngezana a anunțat că se operează: „E momentul potrivit”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa personală de Instagram, Siyabonga Ngezana a anunțat că se va opera, pentru a se putea recupera și redeveni un jucător de bază la FCSB.

„Un motiv, un sezon, o binecuvântare sau o lecție, dar niciodată un eșec. S-a încheiat sezonul 2025 - 2026. A fost un sezon greu, cu foarte multe provocări, cu foarte multă durere la genunchiul meu, timp de mai mult de 7 luni.

Am evitat să mă operez la menisc pentru că nu voiam să ratez Cupa Mondială. Din păcate, lucrurile nu au ieșit cum voiam.

Acum, e momentul potrivit să mă operez, să mă recuperez, să reflectez, să mă reîncarc, să mă resetez, să mă odihnesc și apoi să revin la luptă. Să aducem înapoi ceea ce ne aparține.

Mulțumesc pentru susținere echipei mele, FCSB, și le doresc mult succes băieților de la Bafana Bafana (n.r. echipa națională a Africii de Sud) la Cupa Mondială. Faceți-ne mândri, băieți, și aduceți trofeul acasă!”, a transmis Ngezana pe Instagram.

2,6 milioane de euro
este cota de piață a lui Siyabonga Ngezana, conform Transfermarkt

În acest sezon, Ngezana a jucat 34 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

De la sosirea sa în 2023 la formația roș-albastră, venind de la Kaizer Chiefs, fundașul sud-african a jucat 106 meciuri, a marcat de trei ori și a oferit 2 pase decisive.

FOTO: FCSB, primul antrenament alături de Marius Baciu

FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (24).jpg
FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (24).jpg

Galerie foto (24 imagini)

FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg FCSB, primul antrenament al lui Marius Baciu. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (6).jpg
+24 Foto
labels.photo-gallery

De ce nu s-a operat Ngezana: „Nu a fost o problemă majoră”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Ngezana a vorbit cu jurnaliștii din țara sa și a explicat care au fost motivele pentru care a refuzat vehement o intervenție chirurgicală.

„Accidentarea mea nu a fost o problemă majoră, care să necesite o intervenție chirurgicală, este ceva ce poate aștepta puțin timp, pentru că dacă fac operația acum, recuperarea va dura mult timp.

Îmi respect foarte mult clubul, iar refuzul a venit dintr-un punct de vedere pozitiv. A trebuit să mă odihnesc puțin ca să îmi revin, deoarece jucasem multe meciuri fără pauză.

Am mers la Cupa Africii și am continuat să joc multe meciuri, am avut și multe accidentări în echipă, așa că problema a fost programul încărcat, de aceea am avut o mică problemă cu genunchiul. Am făcut un tratament și mi-am revenit.

Clubul s-a gândit că genunchiul ar putea fi o problemă mare în viitor, de aceea au vrut să mă opereze, așa că am zis: «Nu, hai să-l tratăm mai întâi, apoi să vedem dacă pe viitor continuă să apară, apoi putem lua în considerare operația», dar acum sunt bine datorită tratamentului pe care l-am urmat”, afirma Ngezana pentru farpost.co.za.

Citește și

Collina nu glumește la Mondial! Toate regulile noi care vor fi aplicate de arbitri și VAR la CM 2026. Unele sunt ridicole!
Campionatul Mondial
13:11
Collina nu glumește la Mondial! Toate regulile noi care vor fi aplicate de arbitri și VAR la CM 2026. Unele sunt ridicole!
Citește mai mult
Collina nu glumește la Mondial! Toate regulile noi care vor fi aplicate de arbitri și VAR la CM 2026. Unele sunt ridicole!
„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine
Campionate
12:52
„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine
Citește mai mult
„Epidemie de gesturi obscene” FOTO+VIDEO. Starul și-a încordat mușchii după gol. Momentul vulgar care a urmat l-a făcut pe arbitru să-l elimine

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
liga 1 operatie fcsb siyabonga ngezana
Știrile zilei din sport
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Tenis
01.06
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Citește mai mult
Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Superliga
01.06
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Citește mai mult
Cesiuni de 1 milion de euro Petrolul a „amanetat” o parte din drepturile TV pentru sezonul viitor » Cine sunt beneficiarii
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Superliga
01.06
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1, după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Citește mai mult
Hermannstadt a retrogradat! FC Voluntari produce surpriza și revine în Liga 1 , după două sezoane petrecute în eșalonul secund
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Tenis
01.06
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Citește mai mult
Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:12
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
Mirra Andreeva, prea puternică Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros. Meciul a durat mai puțin de o oră
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
11:13
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
„Hagi a luat fața gramaticii” Selecționerul a ajuns la Cronica Cârcotașilor pentru discursul său: „A driblat topica frazei de au amețit toți lingviștii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Top stiri
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Superliga
01.06
Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Citește mai mult
Actul semnat de  Mara și CFR  Datorie de peste 200.000 de euro  garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Tenis
01.06
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Citește mai mult
Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine”
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Liga Campionilor
01.06
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Citește mai mult
Ici c'est Paris VIDEO+FOTO. Starurile lui PSG au adus cele  două trofee Champions League la Roland Garros: „Primul e istoric, al doilea e legendar! Vom mai aduce unul”
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 52 rapid 27 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
02.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share