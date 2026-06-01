L-a refuzat pe Mircea Lucescu Bănel Nicoliță, dezvăluiri despre momentul care i-a marcat cariera: „I-am închis telefonul. Răzvan mi-a zis «Te țin eu minte!»”

Foto: Iosif Popescu și Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Bănel Nicoliță, dezvăluiri despre momentul care i-a marcat cariera: „I-am închis telefonul. Răzvan mi-a zis «Te țin eu minte!»"

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 13:36
  • Bănel Nicoliță (41 de ani), fost jucător la FCSB, a rememorat o întâmplare cu Mircea Lucescu din 2005, când a fost sunat în miez de noapte de fostul mare antrenor.
  • Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale.
În 2005, evoluțiile lui Bănel Nicoliță de la Poli Timișoara au atras atenția clubului patronat de Gigi Becali. Fostul mijlocaș a fost dorit și de Rapid, dar a semnat cu formația roș-albastră, unde a petrecut 6 sezoane.

Bănel Nicoliță i-a închis telefonul lui Mircea Lucescu: „Mi-am zis: «Vai de mine!»”

La acea vreme, Rapid era antrenată de Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu. Bănel Nicoliță a povestit cum a fost sunat de „Il Luce” chiar în mijlocul nopții pentru a-l convinge să semneze cu formația giuleșteană.

„Domnul Mircea Lucescu m-a sunat la 1:30 noaptea. Până și domnul Răzvan Lucescu m-a sunat, până să ajung la Steaua (n.r. - FCSB). Dar domnul Mircea Lucescu m-a sunat la 1:30 noaptea. M-a sunat să ajung la Rapid.

Prima dată i-am închis telefonul că nu știam cine e. Apoi am sunat înapoi: «Bună seara« / «Bună seara!» / «Sunt domnul Mircea Lucescu…». Mi-am zis: «Vai de mine». Transpirasem tot.

Mi-a zis: «Haide, uite că Răzvan are nevoie de tine. Dacă vrei să vii la Rapid». Iar eu i-am răspuns sincer: «Eu sunt stelist de mic copil».

Nu aveam cablu și mă duceam să-l văd pe nea Marius (Lăcătuș) prin baruri. I-am explicat clar că sunt stelist de mic copil. Nu am cum să vin la Rapid. Și i-am închis telefonul”, a declarat Bănel Nicoliță, conform fanatik.ro.

Bănel Nicoliță: „Răzvan mi-a zis atunci: «Te țin eu minte!»”

Răzvan Lucescu a fost foarte supărat din cauza că Bănel Nicoliță a refuzat oferta înaintată de Mircea Lucescu. Fostul jucător a povestit o întâmplare cu actualul antrenor de la PAOK, după un meci cu Rapid.

„Am vorbit și cu domnul Răzvan Lucescu. La fel, foarte supărat pe mine. Apoi, în meciul cu ei (Rapid), în etapa a 4-a, am intrat după pauză.

Am jucat într-un 0-0 pe Ghencea. După meci, când m-am dus spre mașină, m-am întâlnit cu domnul Răzvan. Atunci mi-a zis: «Te țin eu minte!»”, a mai declarat Nicoliță.

Apoi mă văd cu dânsul (n.r. Răzvan Lucescu) la echipa națională. Am simțit că are ceva cu mine. Nu m-a băgat titular la echipa națională. Bănel Nicoliță

În cele 6 sezoane petrecute la clubul roș-albastru, Bănel Nicoliță a cucerit două titluri (2025, 2026), o Cupă (2011) și o Supercupă (2007).

