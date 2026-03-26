Declarații cutremurătoare ale lui Gabriel Omar Batistuta, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Argentinei, despre Diego Maradona.

„Bati-gol” a vorbit despre idolul a generații de argentinieni și nu numai și a mărturisit că se învinovățește că nu a încercat mai mult să-l ajute.

Pentru milioane de fani, Diego Maradona nu a fost doar un jucător, ci un simbol, un idol, un erou național.

Însă, potrivit lui Gabriel Batistuta, finalul vieții lui „El Pibe d'Oro” a fost departe de gloria care l-a consacrat.

„Maradona a murit singur, ca un câine”

Gabriel Batistuta a fost invitat la podcastul „Rio Ferdinand Presents”, al fostului fotbalist de la Manchester United, și a vorbit, printre altele, despre Diego Maradona.

Batistuta și Maradona au fost colegi în naționala Argentinei.

„Pentru mine, Diego a fost un om grozav, cu problemele lui, dar a fost un om grozav. Este ceva ce nu pot explica. Am încercat mereu să-i spun adevărul, chiar dacă era cu 10 ani mai mare decât mine. Poate de aceea mă respecta.

Este păcat pentru că a fost un om minunat și a murit singur. Nimeni nu a fost alături de el. A murit ca un câine.

Nu am făcut prea multe pentru a-l proteja. Este ceva la care nu-mi place să mă gândesc. Mă învinovățesc pentru asta, pentru că aș fi putut să-l ajut…

Dacă iubești pe cineva, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie. Chiar și atunci când este dificil să te discuți cu el”, a spus Batistuta, conform as.com.

78 de selecții a adunat Batistuta pentru Argentina. A marcat 55 de goluri pentru națională

La ce se referă fostul vârf de la Fiorentina, AS Roma sau Inter? La „binevoitorii” din jurul lui Maradona. Care, în loc să-l țină departe de tentații și de probleme, i se alăturau în cele mai nebunești inițiative. Apoi, pe finalul vieții, în loc să-l trateze pentru problemele de sănătate, i-au grăbit moartea.

„E trist, nu e un sentiment plăcut. Ne-a dat totul, momente incredibile.

Sper să nu i se întâmple și lui Messi… Când sunt acolo, nu-i vezi având probleme. Crezi că totul e în regulă, că le au pe toate. Nu plâng… Par supereroi, dar sunt oameni”.

Messi a marcat 1.000 de goluri, iar Maradona 200. Messi este calm, Maradona nu. Pentru mine, Maradona este cel mai bun. Putea juca, putea să se descurce cu arbitrii, cu adversarii. A făcut lucruri incredibile. Și Messi poate face aceste lucruri, dar nu are aceeași carismă Gabriel Batistuta

Batistuta și-a început cariera la Newell’s Old Boys, dar s-a remarcat rapid la River Plate și Boca Juniors, înainte de a face pasul în Europa, unde a scris istorie la Fiorentina.

În Italia, a devenit un simbol al clubului din Florența, marcând peste 150 de goluri și câștigând o popularitate uriașă în rândul fanilor.

Ulterior, a evoluat și pentru AS Roma, cu care a câștigat titlul în Serie A în sezonul 2000–2001, unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

A participat la trei Campionate Mondiale (1994, 1998 și 2002) și a câștigat de două ori Copa America (1991 și 1993), fiind unul dintre liderii generației sale.

Batistuta s-a retras în 2005.

Moartea lui Maradona încă ridică semne de întrebare

Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani, într-o locuință în care ar fi trebuit să fie supravegheat medical.

Ulterior, anchetele au scos la iveală suspiciuni grave privind modul în care a fost tratat în ultimele zile de viață.

Neglijență, lipsă de control, haos. Sunt doar câteva dintre acuzațiile care planează asupra celor implicați.

Procurorii au pus sub acuzare mai mulți membri ai echipei medicale, inclusiv: medicul personal (neurochirurg), psihiatru, psiholog, asistente și coordonatori medicali.

În total, 8 persoane sunt acuzate de omucidere din culpă (neglijență care a dus la moarte).

Un raport medical oficial a concluzionat că Maradona ar fi avut șanse mari de supraviețuire, dacă intervenția medicală ar fi fost una corectă.

Din concluziile anchetatorilor a reieșit că îngrijirea oferită lui Maradona a fost „inadecvată, deficitară și imprudentă”. Fostul fotbalist ar fi fost lăsat fără monitorizare adecvată într-o perioadă critică în care existau semne clare de agravare a stării de sănătate, însă nu au fost tratate corespunzător.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport