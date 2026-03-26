Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei

Selecționerul Turciei a anunțat lotul cu care va ataca semifinala barajului CM contra „tricolorilor”. Două absențe importante.

Nu mai este niciun suspans asupra lotului Turciei pentru semifinala play-off-ului CM 2026.

Speranța lui Montella la Turcia - România

Selecționerul Vincenzo Montella a sperat până în ultima clipă că Merih Demiral și Zeki Celik, doi dintre vicecăpitanii lui Hakan Calhanoglu , vor fi recuperați și vor intra împotriva României.

Demiral nu va juca azi al 62-lea meci pentru naționala Turciei

În cele din urmă, antrenorul italian a fost obligat să accepte realitatea. Veniți în cantonamentul Hasan Dogan nerefăcuți după leziuni musculare, ei nu vor juca joi seară.

Demiral era esențial în mecanismul Turciei

Ambii au fost excluși din lotul final de 23 contra „tricolorilor”, a anunțat cotidianul turc Fanatik.

Mai ales Demiral era important. Mai mult, esențial în mecanismul lui Montella. Liderul apărării, foarte influent și în atac, cu apariții extrem de periculoase la fazele fixe.

Zeki Celik, alt jucător lansat la naționala Turciei de Mircea Lucescu, la fel ca Demiral, are 58 de selecții

În afara lui Demiral și Celik, alți cinci jucători au fost îndepărtați pentru meciul din această seară.

Portarul Muhammed Șengezer (Bașakșehir), stoperul Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), mijlocașul Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), extrema Aral Şimşir (Midtjylland) și atacantul Semih Kilicsoy (Cagliari).

Ce știu jurnaliștii turci despre formula de start. Ce știe doar Montella

Cum ar putea arăta primul „11” al Turciei, de multe ori schimbat și de jurnaliștii locali în această săptămână?

Televiziunea A Spor anunța o echipă probabilă marți seară.

Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu.

Conferința lui Vincenzo Montella și Arda Guler

Miercuri seară, TRT Spor prezenta altă formulă de start.

Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Yuksek, Calhanoglu - Guler, Yilmaz, Yildiz.

Acum, cotidianul turc Fanatik are o variantă diferită.

Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Akgun, Guler, Yildiz - Yilmaz.

Antrenamentul României

Portarul e sigur, Cakir. În apărare, nu vor lipsi Muldur, Bardakci și Kadioglu. La mijloc, cert, căpitanul Calhanoglu. În ofensivă, tinerele staruri Guler și Yildiz, plus Yilmaz.

Jurnaliștii turci știu cu siguranță opt titulari. Pe ceilalți trei îi cunoaște Montella.

