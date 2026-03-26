Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Merih Demiral (stânga), cap în cap cu Bardakci, colegul său din centrul defensivei Turciei Foto: Imago
Nationala

Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 11:34
  • Selecționerul Turciei a anunțat lotul cu care va ataca semifinala barajului CM contra „tricolorilor”. Două absențe importante. 
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Nu mai este niciun suspans asupra lotului Turciei pentru semifinala play-off-ului CM 2026.

Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Citește și
Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Citește mai mult
Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post

Speranța lui Montella la Turcia - România

Selecționerul Vincenzo Montella a sperat până în ultima clipă că Merih Demiral și Zeki Celik, doi dintre vicecăpitanii lui Hakan Calhanoglu, vor fi recuperați și vor intra împotriva României.

Demiral nu va juca azi al 62-lea meci pentru naționala Turciei Foto: Imago
Demiral nu va juca azi al 62-lea meci pentru naționala Turciei Foto: Imago

În cele din urmă, antrenorul italian a fost obligat să accepte realitatea. Veniți în cantonamentul Hasan Dogan nerefăcuți după leziuni musculare, ei nu vor juca joi seară.

Demiral era esențial în mecanismul Turciei

Ambii au fost excluși din lotul final de 23 contra „tricolorilor”, a anunțat cotidianul turc Fanatik.

Mai ales Demiral era important. Mai mult, esențial în mecanismul lui Montella. Liderul apărării, foarte influent și în atac, cu apariții extrem de periculoase la fazele fixe.

Zeki Celik, alt jucător lansat la naționala Turciei de Mircea Lucescu, la fel ca Demiral, are 58 de selecții Foto: Imago
Zeki Celik, alt jucător lansat la naționala Turciei de Mircea Lucescu, la fel ca Demiral, are 58 de selecții Foto: Imago

În afara lui Demiral și Celik, alți cinci jucători au fost îndepărtați pentru meciul din această seară.

  • Portarul Muhammed Șengezer (Bașakșehir), stoperul Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), mijlocașul Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), extrema Aral Şimşir (Midtjylland) și atacantul Semih Kilicsoy (Cagliari). 

Ce știu jurnaliștii turci despre formula de start. Ce știe doar Montella

Cum ar putea arăta primul „11” al Turciei, de multe ori schimbat și de jurnaliștii locali în această săptămână?

Televiziunea A Spor anunța o echipă probabilă marți seară.

  • Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu. 

Conferința lui Vincenzo Montella și Arda Guler

Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+10 Foto
Miercuri seară, TRT Spor prezenta altă formulă de start.

  • Cakir - Muldur, Kabak, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Yuksek, Calhanoglu - Guler, Yilmaz, Yildiz. 

Acum, cotidianul turc Fanatik are o variantă diferită.

  • Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Kokcu, Calhanoglu - Akgun, Guler, Yildiz - Yilmaz. 

Antrenamentul României

România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (20).jpg
România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (20).jpg

Galerie foto (23 imagini)

România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (1).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (2).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (3).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (4).jpg România, antrenament oficial înainte de barajul cu Turcia. FOTO Raed Krishan (5).jpg
+23 Foto
Portarul e sigur, Cakir. În apărare, nu vor lipsi Muldur, Bardakci și Kadioglu. La mijloc, cert, căpitanul Calhanoglu. În ofensivă, tinerele staruri Guler și Yildiz, plus Yilmaz.

Jurnaliștii turci știu cu siguranță opt titulari. Pe ceilalți trei îi cunoaște Montella.

VIDEO. Aici luptă România pentru CM 2026

Citește și

„O onoare să fiu comparat cu Hagi" Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună". Mesajul său pentru „tricolori"
Nationala
13:52
„O onoare să fiu comparat cu Hagi" Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună". Mesajul său pentru „tricolori"
Citește mai mult
„O onoare să fiu comparat cu Hagi" Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună". Mesajul său pentru „tricolori"
„Meciul cu România e ca o finală" Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim" » Demisionează dacă pierde?
Nationala
13:30
„Meciul cu România e ca o finală" Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim" » Demisionează dacă pierde?
Citește mai mult
„Meciul cu România e ca o finală" Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim" » Demisionează dacă pierde?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia Echipa Nationala romania vincenzo montella baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor" în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor" în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor" în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!"
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!"
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!"
„El e principalul responsabil" FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!" + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil" FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!" + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil" FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!" + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale"
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale"
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi"
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi"
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi"
„Avem o datorie uriașă" Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!"
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă" Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!"
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă" Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!"
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O inven
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share