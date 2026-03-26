Altă gafă colosală a medicilor de la Real Mbappe neagă că doctorii clubului i-ar fi greșit tratamentul, L'Equipe mai prezintă un caz: Camavinga
Eduardo Camavinga (Foto: Imago)
Campionate

Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 10:51
  • Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul naționalei Franței, a anunțat că s-a recuperat complet după problemele la genunchi.
  • Fotbalistul le-a mulțumit celor de la Real Madrid pentru îngrijirea medicală primită și a negat informațiile apărute în Franța, potrivit cărora medicii ar fi analizat genunchiul drept, cel sănătos.

Deși Mbappe a negat că medicii ar fi evaluat piciorul greșit și că acest lucru i-ar fi întârziat recuperarea, francezii scriu că doctorii ar fi făcut aceeași greșeală, anterior, și în cazul lui Eduardo Camavinga.

„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
Citește și
„Poate face un meci bun” Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”
Citește mai mult
„Poate face un meci bun”  Edi Iordănescu, laude pentru unul dintre jucătorii lui Lucescu: „Un băiat inteligent”

Mbappe neagă că medicii de la Real Madrid i-ar fi greșit tratamentul: „Informația este falsă”

Franța se pregătește pentru două meciuri amicale: cu Brazilia, astăzi de la 22:00, și cu Columbia, pe 29 martie.

„Nu am fost niciodată o persoană, nici ca om, nici ca jucător, care să trăiască din regrete. Eu mă concentrez pe prezent și pe viitorul apropiat. În acest moment mă simt bine, ceea ce este foarte important pentru mine.

În parte, acest lucru se datorează și clubului meu, care a avut foarte bine grijă de starea mea fizică. Sunt foarte fericit să fiu aici, disponibil și în formă.

Informația că mi-au examinat genunchiul greșit este falsă. Poate că am și eu o responsabilitate indirectă, pentru că atunci când nu comunici apar zvonuri, face parte din joc.

Cu clubul am avut întotdeauna o comunicare destul de clară. Suntem într-un moment crucial al sezonului și eu îmi doream ca echipa să continue să câștige meciuri în timp ce eu eram indisponibil, iar acest lucru s-a întâmplat, ceea ce este foarte bine”, a declarat francezul, conform as.com.

Câte minute voi juca? Eu sunt pregătit să joc, să fiu titular dacă este nevoie. Dar, până la urmă, antrenorul va decide. Nu va fi un amical obișnuit, este un meci de nivel mondial. Va fi greu. Este o echipă care joacă cu multă intensitate și are jucători foarte buni. Kylian Mbappe

Informația publicată zilele trecute a fost că doctorii de la Real Madrid i-au făcut lui Mbappe un RMN la piciorul greșit (dreptul), în decembrie. Cum n-au fost descoperite probleme, Mbappe a jucat în 3 meciuri pentru Real Madrid înainte ca testele să-i fie făcute la genunchiul stâng, la care avea, de fapt, probleme, scrie The Athletic.

Nemulțumit de staff-ul medical de la Madrid, jucătorul ar fi decis să solicite o a doua opinie medicală în Franța.

Acolo, un specialist a identificat corect sursa durerii. S-a descoperit atunci o ruptură parțială a ligamentului posterior al genunchiului, iar pe 31 decembrie, Real Madrid a publicat un raport medical în care a descris accidentarea în termeni mai generali ca o entorsă la genunchi.

Incidentul a atras critici asupra modului în care Real Madrid gestionează problemele medicale ale jucătorilor și, potrivit unor surse, ar fi contribuit la schimbări interne în cadrul departamentului medical al clubului.

Mbappe a revenit după accidentare în victoria cu 2-1 în fața lui Manchester City, din Liga Campionilor, care a asigurat calificarea în sferturile de finală cu scorul general de 5-1.

38 de goluri
a marcat Kylian Mbappe la Real Madrid în acest sezon în 35 de meciuri în toate competițiile

Medicii de la Real Madrid nu ar fi la prima eroare de acest fel

Deși Mbappe a negat incidentul cu medicii de la Madrid, lequipe.fr susține că informația celor de la The Athletic e reală și că ar mai fi existat o problemă și cu Eduardo Camavinga.

Aceștia ar fi confundat piciorul și în cazul unui RMN efectuat pentru accidentarea la glezna stângă a lui Eduardo Camavinga, suferită pe 3 decembrie la Bilbao.

La patru zile după accident, Camavinga a fost pe banca de rezerve în meciul cu Celta Vigo, înainte de a deveni indisponibil timp de două săptămâni.

Citește și

Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Nationala
09:39
Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
Citește mai mult
Duelul celor lansați de Lucescu Câți jucători aflați acum în lot a promovat Il Luce la naționala Turciei. Doi luptă pentru același post
„Gata! Mă mai fotografiezi mult?” Incident cu Generația de Aur la Istanbul. Un fost tricolor a răbufnit: „Ce nu înțelegeți voi!”
Nationala
09:00
„Gata! Mă mai fotografiezi mult?” Incident cu Generația de Aur la Istanbul. Un fost tricolor a răbufnit: „Ce nu înțelegeți voi!”
Citește mai mult
„Gata! Mă mai fotografiezi mult?” Incident cu Generația de Aur la Istanbul. Un fost tricolor a răbufnit: „Ce nu înțelegeți voi!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion  Consiliul Local  a alocat 41 de milioane de lei,  dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Top stiri
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
18:25
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Nationala
16:09
„Avem o datorie uriașă” Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Citește mai mult
„Avem o datorie uriașă”  Mesajul naționalei României după ratarea celui mai important obiectiv: „Lupta continuă!”
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Nationala
14:00
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
Citește mai mult
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
B365
26.03
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă
Citește mai mult
VIDEO | Drăgălășenii în cuplul Nicușor Dan - Mirabela Grădinaru: Domnul președinte mi-a trimis un mesaj după intervenția din SUA, a reiterat faptul că-s curajoasă

Echipe/Competiții

Trending in sport

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share