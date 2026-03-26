Altă gafă colosală a medicilor de la Real Mbappe neagă că doctorii clubului i-ar fi greșit tratamentul, L'Equipe mai prezintă un caz: Camavinga

Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul naționalei Franței, a anunțat că s-a recuperat complet după problemele la genunchi.

Fotbalistul le-a mulțumit celor de la Real Madrid pentru îngrijirea medicală primită și a negat informațiile apărute în Franța, potrivit cărora medicii ar fi analizat genunchiul drept, cel sănătos.

Deși Mbappe a negat că medicii ar fi evaluat piciorul greșit și că acest lucru i-ar fi întârziat recuperarea, francezii scriu că doctorii ar fi făcut aceeași greșeală, anterior, și în cazul lui Eduardo Camavinga.

Mbappe neagă că medicii de la Real Madrid i-ar fi greșit tratamentul: „Informația este falsă”

Franța se pregătește pentru două meciuri amicale: cu Brazilia, astăzi de la 22:00, și cu Columbia, pe 29 martie.

„Nu am fost niciodată o persoană, nici ca om, nici ca jucător, care să trăiască din regrete. Eu mă concentrez pe prezent și pe viitorul apropiat. În acest moment mă simt bine, ceea ce este foarte important pentru mine.

În parte, acest lucru se datorează și clubului meu, care a avut foarte bine grijă de starea mea fizică. Sunt foarte fericit să fiu aici, disponibil și în formă.

Informația că mi-au examinat genunchiul greșit este falsă. Poate că am și eu o responsabilitate indirectă, pentru că atunci când nu comunici apar zvonuri, face parte din joc.

Cu clubul am avut întotdeauna o comunicare destul de clară. Suntem într-un moment crucial al sezonului și eu îmi doream ca echipa să continue să câștige meciuri în timp ce eu eram indisponibil, iar acest lucru s-a întâmplat, ceea ce este foarte bine”, a declarat francezul, conform as.com.

Câte minute voi juca? Eu sunt pregătit să joc, să fiu titular dacă este nevoie. Dar, până la urmă, antrenorul va decide. Nu va fi un amical obișnuit, este un meci de nivel mondial. Va fi greu. Este o echipă care joacă cu multă intensitate și are jucători foarte buni. Kylian Mbappe

Informația publicată zilele trecute a fost că doctorii de la Real Madrid i-au făcut lui Mbappe un RMN la piciorul greșit (dreptul), în decembrie. Cum n-au fost descoperite probleme, Mbappe a jucat în 3 meciuri pentru Real Madrid înainte ca testele să-i fie făcute la genunchiul stâng, la care avea, de fapt, probleme, scrie The Athletic.

Nemulțumit de staff-ul medical de la Madrid, jucătorul ar fi decis să solicite o a doua opinie medicală în Franța.

Acolo, un specialist a identificat corect sursa durerii. S-a descoperit atunci o ruptură parțială a ligamentului posterior al genunchiului, iar pe 31 decembrie, Real Madrid a publicat un raport medical în care a descris accidentarea în termeni mai generali ca o entorsă la genunchi.

Incidentul a atras critici asupra modului în care Real Madrid gestionează problemele medicale ale jucătorilor și, potrivit unor surse, ar fi contribuit la schimbări interne în cadrul departamentului medical al clubului.

Mbappe a revenit după accidentare în victoria cu 2-1 în fața lui Manchester City, din Liga Campionilor, care a asigurat calificarea în sferturile de finală cu scorul general de 5-1.

38 de goluri a marcat Kylian Mbappe la Real Madrid în acest sezon în 35 de meciuri în toate competițiile

Medicii de la Real Madrid nu ar fi la prima eroare de acest fel

Deși Mbappe a negat incidentul cu medicii de la Madrid, lequipe.fr susține că informația celor de la The Athletic e reală și că ar mai fi existat o problemă și cu Eduardo Camavinga.

Aceștia ar fi confundat piciorul și în cazul unui RMN efectuat pentru accidentarea la glezna stângă a lui Eduardo Camavinga, suferită pe 3 decembrie la Bilbao.

La patru zile după accident, Camavinga a fost pe banca de rezerve în meciul cu Celta Vigo, înainte de a deveni indisponibil timp de două săptămâni.

