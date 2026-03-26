Cameron McEvoy
Înot

„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 11:12
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 11:29
  • Cameron McEvoy (31 de ani) a stabilit un nou record mondial în proba de 50 metri liber, săptămâna trecută, la China Open.
  • Înotătorul australian consideră că este „o nebunie” faptul că nu a primit o recompensă financiară pentru performanța sa. Și a vorbit despre ce se întâmplă în Jocurile Îmbunătățite (Enhanced Games).

La Shenzhen, McEvoy a fost înregistrat cu un timp de 20,88 secunde, doborând recordul stabilit de Cesar Cielo în urmă cu 17 ani (20,91 secunde).

Brazilianul realizase performanța într-o perioadă în care înotătorii purtau costume „super-performante” din poliuretan, care au fost interzise între timp.

Cameron McEvoy, fără bonus după recordul mondial

Sportivii primesc între 10.000 și 30.000 de dolari pentru recordurile mondiale stabilite în cadrul competițiilor organizate de World Aquatics (precum Campionatele Mondiale), însă nu sunt recompensați pentru performanțele realizate în evenimente precum China Open.

VIDEO. Cameron McEvoy, record mondial la 50 metri liber:

McEvoy a afirmat că „drumul mai anevoios” care a dus la victoria sa istorică se află în „contrast izbitor” cu bonusul de 1 milion de dolari promis înotătorilor în cazul în care vor doborî recordul mondial în cadrul Jocurilor Îmbunătățite.

Prima ediție va avea loc în Las Vegas în luna mai, iar sportivilor le va fi permis să folosească substanțe interzise care îmbunătățesc performanța.

4 medalii
a cucerit Cameron McEvoy la Jocurile Olimpice (1 de aur și 3 de bronz). Se poate mândri și cu 10 medalii obținute la Campioantele Mondiale

McEvoy, revoltat: „Contrastul e izbitor”

Australianul a fost mai rapid și decât Kristian Gkolomeev, care înregistrase anul trecut un timp de 20,89 secunde.

Grecul a înotat într-un costum de poliuretan și a primit 1 milion de dolari pentru performanța sa, însă World Aquatics a refuzat să-i recunoască recordul.

„E o nebunie când te gândești că pentru a realiza un record mondial fără costum și fără a folosi substanțe dopante, ca sportiv curat, bonusul este de 0 dolari, în timp ce dacă optezi pentru o cale mai ușoară...

Nu numai că primești un bonus de 1 milion de dolari, ci și un premiu de 250.000 de dolari pentru primul loc, care se adăuga la recordul mondial.

Contrastul este enorm: vorbim de o sumă de aproape 2 milioane de dolari, comparativ cu 0 dolari. Iar varianta de 0 dolari este, de asemenea, mult mai dificil de realizat.

Este ridicol. Da, sunt uimit de contrastul izbitor care există în prezent în peisajul sportiv al înotului”, a afirmat McEvoy, potrivit abc.net.au.

World Aquatics a declarat că „Jocurile îmbunătățite sunt un circ”, iar Travis Tygart, directorul executiv al Agenției Antidoping din SUA, le-a numit „un spectacol de clovni”.

Jocurile Îmbunutățile mi-au oferit resursele și echipa necesare pentru a atinge un nou nivel de performanță, iar acum întreaga lume poate vedea ce este posibil. La a doua încercare, eram într-un ciclu complet de două luni de administrare a substanțelor dopante. Aveam 4,5 kg în plus de masă musculară. Kristian Gkolomeev, în 2025

„A fost mai mult o demonstrație, similară cu experiența în care cineva și-ar pune niște labe de înot uriașe și ar înota 50 de metri stil liber într-un timp stabilit”, a spus McEvoy despre performanța lui Gkolomeev.

Pe site-ul Enhanced Games figurează 15 înotători care s-au înscris în program, sub îndrumarea australianului Brett Hawke, de două ori participant la Jocurile Olimpice și fost antrenor principal al echipei de la Antipozi, dar și al lui Cesar Cielo.

dopaj record mondial natatie inot Jocurile Îmbunătățite The Enhanced Games cameron mcevoy
