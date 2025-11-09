Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus

Gabriel Bortoleto (21 de ani), pilot la Kick Sauber, a suferit un accident grav sâmbătă, în timpul cursei sprint de la Marele Premiu al Braziliei. În momentul impactului, brazilianul se deplasa cu 339 km/h.

Totul s-a întâmplat în ultimul tur. Într-o porțiune unde asfaltul era ud, Bortoleto a intrat într-o depășire și a pierdut controlul mașinii.

FOTO. Accident grav în Marele Premiu al Braziliei

Gabriel Bortoleto se lupta cu Alex Albon și Isack Hadjar în momentul în care s-a apropiat de primul viraj, pe o porțiune umedă a circuitului.

Pilotul în vârstă de 21 de ani a vrut să-l depășească pe Albon, dar a pierdut controlul mașinii în momentul în care a început manevra.

Gabriel Bortoleto s-a izbit de peretele interior, a fost aruncat înapoi pe pistă și a ajuns în barierele de protecție.

Impactul a fost suficient de puternic încât să rupă coloana de direcție a mașinii și să smulgă aripile față și spate.

Pilotul brazilian a ieșit singur din mașină, dar a fost transportat imediat la spital pentru a fi supus unor examinări din motive de precauție.

La scurt timp, Kick Sauber a confirmat că Gabriel Bortoleto este teafăr și nu a suferit răni grave în urma accidentului, potrivit thesun.co.uk.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Datele telemetrice ale accidentului au arătat că Bortoleto se deplasa cu o viteză de 339 km/h când a pierdut controlul, înainte ca senzorii să înregistreze o forță de impact de 34G la primul impact, urmată de 57G în momentul în care a lovit al doilea zid.

Reacția lui Gabriel Bortoleto

Din fericire, Gabriel Bortoleto nu a suferit răni grave în urma accidentului de sâmbătă.

„Sunt norocos, le-am spus doctorilor că m-am ridicat singur din mașină și, evident, am simțit puțină durere ici-colo, dar era o durere normală, ca în orice alt weekend de curse.

Întotdeauna am niște dureri la umăr, iar acum este cam la fel. Așadar, sunt foarte norocos, pentru că cred că aș fi putut avea dureri mult mai mari. Dar sunt întreg, pot vorbi cu voi (n.r. - cu presa)”, a declarat Gabriel Bortoleto, potrivit racingnews365.com.

Alex Albon, cel pe care Bortoleto l-a depășit înainte de accident, a vorbit și el despre evenimentul neplăcut.

„Sper doar că este bine. Zidurile din jurul circuitului de la Sao Paulo, în special în jurul virajului 1… Am avut un accident anul trecut în calificări, doare. Îmi pare rău pentru el și sper că este bine”, a spus Albon, conform thesun.co.uk.

Reacția echipei Kick Sauber

Jonathan Wheatley, șeful echipei Kick Sauber, cea pentru care concurează Bortoleto, a oferit mai multe detalii despre starea pilotului.

„În acest moment, se pare că este absolut bine, fără nicio leziune. În primul rând, trebuie să menționez munca incredibilă pe care FIA a depus-o în ceea ce privește siguranța, colaborând cu echipele, ați văzut asta astăzi.

Având un accident de o asemenea amploare, iar pilotul să fie bine, să iasă și să meargă la centrul medical…”, a spus Wheatley, potrivit formula1.com.

Bortoleto ocupă locul 19 în clasamentul piloților, cu 19 puncte.

Lando Norris a câștigat cursa sprint de la Marele Premiu al Braziliei, devansându-i pe Kimi Anontelli și pe George Rusell de la Mercedes.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport