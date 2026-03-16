„Vreo 10-12 beri și 5-6 shot-uri” Incident bizar la etapa de Cupă Mondială din Norvegia. Un schior a băut până n-a mai putut în timpul cursei: „A trebuit s-o fac!”
Publicat: 16.03.2026, ora 14:29
Actualizat: 16.03.2026, ora 14:33
  • Schiorul Gabriel Gledhill (23 de ani) a stârnit indignare la etapa de Cupă Mondială la schi fond Norvegia, care s-a desfășurat sâmbătă la Oslo.
  • Englezul s-a oprit de mai multe ori pe parcursul traseului de 50 de kilometri pentru a consuma băuturi alcoolice, terminând competiția pe locul 67, penultimul.

Gledhill a început etapa în grupul masculin, dar s-a oprit de mai multe ori pentru a bea bere și shot-uri de Jägermeister, trecând linia de sosire alături de un grup de sportive de sex feminin, care au pornit la 45 de minute după bărbați.

„Distracția are limitele ei”

Reacțiile au apărut rapid și au fost dure. Magnus Drivenes, comentator la postul de televiziune norvegian TV 2, s-a arătat indignat: „Sper că schiorii prinși din urmă vor înțelege că cursa lor s-a terminat și că vor părăsi pista. Nu mai au ce căuta acolo”.

Și expertul Petter Soleng Skinstad l-a criticat pe sportiv, potrivit nordicmag.info: „Lui Gledhill îi place să fie prezent pe rețelele de socializare și la televizor. Dar distracția are limitele ei. Cred că acestea au fost depășite”.

Harald Oestberg Amundsen, care a terminat pe locul secund competiția, l-a criticat și el pe britanic: „Probabil căuta doar atenție”.

„Am băut 10-12 beri și 5-6 shot-uri de Jägermeister”

La finalul cursei, Gledhill a dezvăluit cât alcool a consumat și a explicat de ce a făcut-o.

„S-ar putea să fie ultima mea cursă aici, așa că a trebuit să accept toate ofertele de bere și alte băuturi alcoolice”, a declarat el pentru agenția de știri norvegiană NTB.

Într-o declarație acordată ziarului norvegian Nettavisen, el a recunoscut că a consumat „10 sau 12 beri și cinci sau șase pahare de Jägermeister”, dar a subliniat: „Nu am stricat cursa nimănui”.

„A fost incredibil de distractiv. Sunt destul de beat. Am început să beau bere și șnaps încă din al treilea tur. A fost o experiență nebunească”, a declarat Gledhill.

Totuși, sportivul englez și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul său, explicând că nu a vrut să le facă rău celorlalți concurenți: „Speram să fac ultimul tur cu cineva. Apoi m-am uitat spre stânga și am văzut niște fete trecând: erau Frida Karlsson și Jessie Diggins. Așa că mi-am spus: «Ei bine, pot termina cu ele după ce am schiat singur atât de mult timp». De aceea am făcut-o.”

Contul oficial de Instagram al Cupei Mondiale de schi fond a postat un videoclip în care Gledhill este surprins consumând o bere.

Postarea a fost acompaniată de un mesaj: „Astăzi a fost și ultima cursă de 50 km pentru un tip care a devenit un personaj important în schi fond. Mulțumim că ai îmbrățișat această personalitate, Gabriel, și că ai adus umorul, aura și vizibilitatea ta în lumea schiului fond.”

Gabriel Gledhill, în vârstă de 23 de ani, originar din Anglia, s-a mutat în Norvegia în urmă cu cinci ani. Recent, cererea sa pentru permis de ședere permanentă a fost respinsă din cauza veniturilor insuficiente. Fără această autorizație, englezul ar fi obligat să părăsească țara înainte de 28 martie, lucru care i-ar îngreuna continuarea carierei în schiul de fond.

„Ar însemna sfârșitul carierei mele. Tot mediul meu de antrenament se află în Lillehammer. Dacă ar trebui să părăsesc țara acum, ar trebui să renunț la schiul de fond și să mă retrag din acest sport”, s-a plâns Gledhill.

