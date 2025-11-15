Gabriel Tamaș (42 de ani), fost fotbalist, a dezvăluit motivul real pentru care a decis să-și rezilieze contractul cu FCSB, în vara lui 2017.

Fostul fundaș a evoluat în două rânduri pentru echipa roș-albastră, în 2015 și apoi între 2016–2017, iar plecarea sa din 2017 a pornit de la un conflict cu un membru al staff-ului tehnic.

De ce a plecat Gabi Tamaș de la FCSB

Fostul fundaș a precizat că situația nu a avut nicio legătură cu antrenorul de atunci, Mirel Rădoi.

„Cu Mirel, nu m-am certat. Nu m-am dus la antrenament. Întârziam o jumătate de oră. Eu am sunat pe altcineva din staff și mi-a zis că nu e bine ce fac . «Dacă m-am trezit acum, ce vrei să fac? Să te sun. Nu?».

Cu Mirel, nu am vorbit față în față. Iar acea persoană din staff mi-a zis că nu e frumos, că abia a venit, că nu-i place că «nu ți-e rușine?».

Și când am auzit «nu ți-e rușine», am zis «Știi ce? Ia că nu mai vin. Stai cuminte, că ești de vârsta mea». Nu-i dau numele. Și am decis să plec. Am vorbit apoi cu nea Gigi (n.r. - Gigi Becali, finanțatorul echipei) și a zis: «Da, Gabi». Și asta a fost”, a declarat Tamaș, conform digisport.ro.

72 de meciuri a jucat Gabriel Tamaș la FCSB, în care a reușit să marcheze două goluri și să ofere șase pase decsive

Gabi Tamaş a jucat pentru mai multe cluburi din vestul Europei

Gabriel Tamaș și-a început cariera de fotbalist în sezonul 1998-1999, la FC Brașov, făcându-și debutul sub îndrumarea antrenorului Cornel Țălnar, împotriva echipei Sportul Studențesc.

În cariera sa, Tamaș a jucat pentru cluburi precum Galatasaray, Celta Vigo, West Bromwich, Watford sau Auxerre.

558 de meciuri a jucat Tamaş pentru toate cluburile, conform transfermarkt.com

Tamaș a strâns 67 de selecții la echipa națională, în care a marcat trei goluri.

