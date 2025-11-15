Ce a pățit Musi Detalii despre starea fotbalistului de la Dinamo » Când va reveni

Alexandru Musi (21 de ani) a fost menajat de selecționerul Costin Curelea în partida dintre România U21 și Finlanda U21, încheiată cu victoria nordicilor, scor 2-0.

Fotbalistul de la Dinamo a acuzat dureri în timpul ultimului antrenament, care a avut loc înaintea meciului.

Musi este un jucător de bază în naționala României U21, pentru care a bifat deja 7 apariții.

La Dinamo, mijlocașul ofensiv a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive în cele 17 meciuri disputate până acum.

Alexandru Musi a acuzat dureri la coapsă, dar poate reveni la meciul cu Spania

Extrema stângă acuză de aproximativ două zile dureri la coapsă și nu s-a putut antrena normal, efectuând doar exerciții în sală.

Chiar și așa, există șanse ca el să fie disponibil pentru duelul cu liderul grupei, Spania U21, programat pe 18 noiembrie, de la ora 19:00 , potrivit gsp.ro.

Clasamentul Grupei A în preliminariile Campionatului European U21:

Loc Echipa Meciuri Pct 1 Spania U21 4 12 2 Finlanda U21 4 9 3 Kosovo U21 4 7 4 România U21 4 7 5 Cipru U21 4 0 6 San Marino U21 4 0

Alexandru Musi a aruncat banderola naționalei U21

În minutul 59 al meciului San Marino U21 - România U21 0-2, selecționerul „tricolorilor” mici a decis să facă două modificări. Printre fotbaliștii schimbați s-a numărat și Alexandru Musi, care a digerat cu greu momentul.

Jucătorul „câinilor” a aruncat banderola, în dreptul unui coechipier, a părăsit terenul gesticulând și bombănind și i-a lăsat locul lui Rareș Pop.

După incident, mijlocașul de la Dinamo nu a mai fost titularizat la echipa naționala de tineret:

30 de minute în România U21 - Serbia U21 0-1

31 de minute în România U21 - Cipru U21 2-0

„Vreau să-mi cer scuze față de tot staff-ul, n-a fost o reacție bună din partea mea.

Eu n-am înjurat antrenorul (n.r. pe Costin Curelea), a fost un mic conflict cu Rareș Burnete.

Eram cu poarta goală și el a vrut să șuteze la poartă. Chiar dacă ne-am înjurat în timpul meciului, suntem ca frații.

Arbitrul era în spatele meu, mi-a zis să mă grăbesc. Era Trică în spatele meu, nu am vrut să las banderola jos, am pasat-o.

(n.r. Ce ți-a spus Zeljko Kopic după acest incident?) Prefer să rămână între mine și Kopic. Mi-a transmis să fiu același băiat și să-mi fac treaba”, a explicat Musi acum două luni.

Programul României U21 în preliminariile CE:

România - Kosovo 0-0

- Kosovo 0-0 San Marino - România 0-2

0-2 România - Cipru 2-0

- Cipru 2-0 Finlanda - România 0-2

0-2 18 noiembrie: România - Spania

- Spania 27 martie 2026: Kosovo - România

31 martie 2026: România - San Marino

- San Marino 25 septembrie 2026: Cipru - România

30 septembrie 2026: România - Finlanda

- Finlanda 6 octombrie 2026: Spania - România

