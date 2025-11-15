Ce a pățit Musi Detalii despre starea fotbalistului de la Dinamo » Când va reveni +15 foto
Alexandru Musi/ Foto: frf.ro
Nationala

Ce a pățit Musi Detalii despre starea fotbalistului de la Dinamo » Când va reveni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 10:08
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 10:08
  • Alexandru Musi (21 de ani) a fost menajat de selecționerul Costin Curelea în partida dintre România U21 și Finlanda U21, încheiată cu victoria nordicilor, scor 2-0.
  • Fotbalistul de la Dinamo a acuzat dureri în timpul ultimului antrenament, care a avut loc înaintea meciului.

Musi este un jucător de bază în naționala României U21, pentru care a bifat deja 7 apariții.

La Dinamo, mijlocașul ofensiv a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive în cele 17 meciuri disputate până acum.

Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim
Citește și
Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim
Citește mai mult
Ce alegeți: 1989 sau 2025? Ziua în care ne-am întors la Mondiale după 20 de ani versus cea în care nu suntem obligați nici să tăcem, nici să mințim

Alexandru Musi a acuzat dureri la coapsă, dar poate reveni la meciul cu Spania

Extrema stângă acuză de aproximativ două zile dureri la coapsă și nu s-a putut antrena normal, efectuând doar exerciții în sală.

Chiar și așa, există șanse ca el să fie disponibil pentru duelul cu liderul grupei, Spania U21, programat pe 18 noiembrie, de la ora 19:00, potrivit gsp.ro.

Clasamentul Grupei A în preliminariile Campionatului European U21:

LocEchipaMeciuriPct
1Spania U21412
2Finlanda U2149
3Kosovo U2147
4România U2147
5Cipru U2140
6San Marino U2140

Alexandru Musi a aruncat banderola naționalei U21

În minutul 59 al meciului San Marino U21 - România U21 0-2, selecționerul „tricolorilor” mici a decis să facă două modificări. Printre fotbaliștii schimbați s-a numărat și Alexandru Musi, care a digerat cu greu momentul.

Jucătorul „câinilor” a aruncat banderola, în dreptul unui coechipier, a părăsit terenul gesticulând și bombănind și i-a lăsat locul lui Rareș Pop.

Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (1).jpg
Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (1).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (2).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (3).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (4).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (5).jpg Alex Musi schimbat in San Marino - Romania U21. Capturi sport (6).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

După incident, mijlocașul de la Dinamo nu a mai fost titularizat la echipa naționala de tineret:

  • 30 de minute în România U21 - Serbia U21 0-1
  • 31 de minute în România U21 - Cipru U21 2-0

„Vreau să-mi cer scuze față de tot staff-ul, n-a fost o reacție bună din partea mea.

Eu n-am înjurat antrenorul (n.r. pe Costin Curelea), a fost un mic conflict cu Rareș Burnete.

Eram cu poarta goală și el a vrut să șuteze la poartă. Chiar dacă ne-am înjurat în timpul meciului, suntem ca frații.

Arbitrul era în spatele meu, mi-a zis să mă grăbesc. Era Trică în spatele meu, nu am vrut să las banderola jos, am pasat-o.

(n.r. Ce ți-a spus Zeljko Kopic după acest incident?) Prefer să rămână între mine și Kopic. Mi-a transmis să fiu același băiat și să-mi fac treaba”, a explicat Musi acum două luni.

Programul României U21 în preliminariile CE:

  • România - Kosovo 0-0
  • San Marino - România 0-2
  • România - Cipru 2-0
  • Finlanda - România 0-2
  • 18 noiembrie: România - Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo - România
  • 31 martie 2026: România - San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru - România
  • 30 septembrie 2026: România - Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania - România

Citește și

De ce pariază sportivii Mai multe studii din UK, coordonate de o româncă, arată gradul ridicat de expunere a sportivilor profesioniști la jocurile de noroc
Investigatii
07:45
De ce pariază sportivii Mai multe studii din UK, coordonate de o româncă, arată gradul ridicat de expunere a sportivilor profesioniști la jocurile de noroc
Citește mai mult
De ce pariază sportivii Mai multe studii din UK, coordonate de o româncă, arată gradul ridicat de expunere a sportivilor profesioniști la jocurile de noroc
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 
Campionatul Mondial
00:01
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei liga 1 romania u21 Alexandru Musi
Știrile zilei din sport
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Nationala
09:19
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Citește mai mult
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Opinii
10:11
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Nationala
12:26
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Citește mai mult
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Opinii
11:28
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Citește mai mult
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:27
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
14:55
„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
„Nu e de mirare” Reacția jurnaliștilor bosniaci după ce imnul României a fost huiduit
13:58
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Top stiri din sport
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Nationala
12:01
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Citește mai mult
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Superliga
14:34
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Citește mai mult
„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Nationala
15.11
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
Citește mai mult
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Nationala
10:54
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul
Citește mai mult
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 10 rapid 9 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share