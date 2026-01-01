„Nu știm cum va reacționa” Un prieten apropiat al lui Anthony Joshua, despre starea mentală a sportivului, după accident: „Situație traumatizantă” +4 foto
Anthony Joshua foto: IMAGO
Box

„Nu știm cum va reacționa” Un prieten apropiat al lui Anthony Joshua, despre starea mentală a sportivului, după accident: „Situație traumatizantă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 21:12
alt-text Actualizat: 01.01.2026, ora 21:12
  • Kolawole Omoboriowo, un prieten apropiat al lui Anthony Joshua (36 de ani), a venit cu detalii despre starea în care se află boxerul după accidentul în care a fost implicat.
  • Acesta susține că apropiații sportivului britanic sunt îngrijorați de modul cum va reacționa acesta, după ce și-a pierdut doi prieteni foarte buni în tragicul accident.

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu decesul a două persoane, luni, în Nigeria. Boxerul se afla pe locul din spatele șoferului.

Kolawole Omoboriowo, prieten cu Anthony Joshua: „A fost un coșmar pentru toată lumea”

Omoboriowo a fost cel care a informat familia sportivului despre accident. A sunat-o pe mama lui Joshua, despre ca a susținut că este „ca o mamă” și pentru el.

„Momentul de atunci a fost un coșmar nebunesc pentru toată lumea.

Toată lumea a început să intre în panică… și am început să ne uităm în jur, întrebându-ne: «Pe cine putem suna? De unde știm unde sunt?»”, a declarat Omoboriowo, potrivit news.sky.com.

Acesta a mai transmis că Latif Ayodele, unul dintre cei decedați în accident, era pentru Joshua ca un „frate geamăn”:

„Era persoana cu care îl vedeai de fiecare dată, era cel mai bun prieten al lui, pe care îl iubea, cu care vorbea, de la care primea sfaturi”.

Sina Ghami, a doua victimă, era tot un prieten foarte bun al sportivului britanic.

Anthony Joshua imediat după producerea accidentului. Foto: The Sun
Anthony Joshua imediat după producerea accidentului. Foto: The Sun

Galerie foto (4 imagini)

Anthony Joshua și Latif Ayodele. Foto: The Sun Anthony Joshua imediat după producerea accidentului. Foto: The Sun Sina Ghami, prietenul lui Joshua. Foto: The Sun Anthony Joshua, Latif Ayodele, Sina Ghami, înainte de accident. Foto: The Sun
+4 Foto
labels.photo-gallery

Kolawole Omoboriowo: „Cum îl scoatem pe AJ din situația asta traumatizantă?

Acum, apropiații fostului campion mondial la categoria grea sunt preocupați de cum va reacționa sportivul în viitorul apropiat, după pierderile celor doi.

„Ceea ce îmi trece prin minte acum este: «Cum îl scoatem pe AJ din situația asta traumatizantă?». Și acesta este singurul lucru de care toată lumea este îngrijorată acum.

În acest moment, toată lumea ar putea crede că AJ este bine, dar nu știm cum va reacționa (n.r. - având în vedere că și-a pierdut doi prieteni buni).

Acum vrem doar ca toată lumea să-i ofere un moment să se relaxeze, să se odihnească și de acolo să continuăm.

Trebuie doar să continuăm să ne rugăm pentru AJ, ca Dumnezeu să-i dea puterea să poată merge mai departe după aceste pierderi”, a mai spus Omoboriowo.

accident deces stare de sanatate anthony joshua prieteni
