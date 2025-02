​„Pare dubios” Înainte ca acuzațiile de abuz să explodeze în gimnastica ritmică, la un club s-au primit „mesaje anonime să protejăm Federația”

Gabriela Mitroi, director la Sportul Studențesc, e circumspectă în scandalul dintre antrenoarea Alexandra Piscupescu și mai mulți părinți care o acuză de abuzuri.

Ea nu exclude culpa antrenoarei: „A fost crescută într-un sistem anume, de doamna Gîrbă și de doamna Deleanu, și e posibil să fi folosit aceleași metode”.

Dar dezvăluie că, înainte de a apărea acuzații publice, i s-a sugerat să mușamalizeze anumite luări de poziție împotriva Federației

CONTEXT

Șase gimnaste au susținut public că, în trecut, au fost abuzate fizic și psihic la lotul național. Printre ele, și Alexandra Piscupescu, fostă campioană națională. Detalii AICI

Irina Deleanu, șefa gimnasticii ritmice din România, acuzată direct în mărturiile celor 6, a negat ferm abuzurile

Recent, mai mulți părinți au semnat o sesizare împotriva Alexandrei Piscupescu, antrenoare la Sportul Studențesc și, până de curând, vicepreședinte FRGR. „Copiii noștri au fost abuzați și traumatizați de domnișoara Piscupescu în intervalul 2017-2022", susțin aceștia. Detalii AICI

Replica ei: "Este un subiect prelucrat cu viclenie pentru a distrage atenția de la o serie de nereguli fundamentale, de sistem. Se fac presiuni în culise pentru a fi eu denigrată!".

Doamna președinte (n.r. Irina Deleanu) este mult mai preocupată să distragă atenția de la propriile fapte, fabricând subiecte despre mine Alexandra Piscupescu

GOLAZO.ro a luat legătura cu Gabriela Mitroi Banu, directoarea clubului Sportul Studențesc, pentru a explica în ce fel a tratat clubul sesizarea depusă de părinți.

Gabriela Mitroi: „Mesaje anonime de mușamalizare”

Bună ziua, doamna Mitroi. Ce se va întâmpla, mai departe, cu sesizarea depusă de părinții fetițelor care susțin că acestea au fost agresate fizic și psihic?

Am înregistrat-o, am format o comisie și i-am rugat pe părinți să individualizeze sesizarea. Fiecare să povestească experiența sa, să ne spună perioada în care s-au întâmplat evenimentele, să ne ofere mai multe informații. I-am mai rugat să ne dea orice fel de dovadă, dacă au. Să se pregătească, pentru că o să-i chemăm pe toți cei de pe listă la sediul clubului.

V-a ajuns vreodată la cunoștință...

Înainte de asta aș vrea să vă mai spun ceva. Mie mi se pare interesant.

Vă rog.

Pe 23 ianuarie (n.r. la o zi după primele acuzații publice la adresa FRGR) am primit, pe numărul meu personal, o sesizare anonimă. În mare sunt aceleași lucruri care au apărut recent în sesizarea oficială, trimisă către clubul Sportul Studențesc. Doar că, pe final, mi se spune că „pentru a nu fi făcute publice anumite fapte”, ei mă roagă să încerc să opresc defăimarea Federației Române de Gimnastică Ritmică „pentru a proteja a proteja imaginea clubului și a FRGR”! Și se semnează „un părinte însetat de adevăr” sau ceva de genul acesta.

Se poate să intrăm și noi în posesia acestui mesaj?

Sigur, o să vă prezint această dovadă. Mi se pare ciudat că un „părinte însetat de adevăr” vrea să ne reducă la tăcere ca să "apere imaginea FRGR". Un părinte care a avut un copil abuzat își dorește să se afle adevărul și să-și spună versiunea, nicidecum să tăcem, nu? Eu am răspuns că doresc să mi se trimită sesizarea pe adresa oficială a clubului ca s-o putem trata ca atare. La câteva zile a venit sesizarea pe adresa clubului. Iar noi tratăm cu toată seriozitatea cazul.

Prima parte a mesajului anonim trimis Gabrielei Mitroi, în care se vorbește despre "rapoarte de la medici psihiatri și psihologi".

Această abordare, pe care o găsiți ciudată, vă face să puneți la îndoială veridicitatea acuzațiilor aduse domnișoarei Piscupescu?

Nu știu, dar mi s-a părut ușor dubios. Mi s-a părut că se încearca o mușamalizare. Noi nu procedăm ca atare, ci dorim să aflăm versiunea lor, iar dacă sunt fapte ... Eu cred că sunt puțin exagerate, dar vom vedea în urma audierilor.

Gabriela Mitroi: „E posibil să fi folosit aceleași metode”

Declarațiile celor șase gimnaste, care o acuză pe antrenoarea Maria Gîrbă de abuzuri fizice și pe Irina Deleanu, președinta federației, de abuzuri verbale, în clipul postat pe Youtube, vi s-au părut și ele „puțin exagerate”?

Nu știu, e greu de spus. Poate că sunt. Nu știu exact cum s-au întâmplat faptele. Sunt declarațiilor lor. În sesizarea primită la club mi se par puțin exagerate pentru că o știu pe domnișoara Piscupescu de ceva ani. Am și feedback de la părinți. Chiar după ce au apărut anumite lucruri pe social media, am vorbit cu ea și mi-a arătat mesaje primite de la părinți. Mesaje de mulțumire. Mateescu, una dintre fete, nu a spus nimic atunci când a plecat. A plecat ok, nu a făcut plângere, nu a reproșat nimic direct antrenoarei.

A doua parte a mesajului anonim trimis Gabrielei Mitroi, în care se dorește "protejarea imaginii clubului Sportul Studențesc, cât și pe cea a FRGR".

Nu ați mai avut niciodată plângeri depuse împotriva domnișoarei Piscupescu?

Mi se pare că au apărut în contextul acestui scandal (n.r. - Irina Deleanu vs Alexandra Piscupescu). Mai ales cu ideea de a mușamaliza, care mi se pare foarte suspectă. La antrenamente, în sală au mai fost și alte antrenoare. I-am rugat pe părinți să ne spună ce alte persoane au mai fost de față. Ca să confirme acuzațiile. Însă, cu siguranță, ceva a fost, pentru că oamenii au păstrat o revoltă. Cred că lucrurile sunt undeva la mijloc. Nu consider că Alexandra nu a greșit, dar, în mod cert, ea s-a schimbat. În 2017 era la începutul carierei de antrenoare. Era plină de exces de zel și, până la urmă, să fim serioși, ea a fost crescută într-un sistem. Crescută de doamna Gîrbă și de doamna Deleanu. Până a mai evoluat și a progresat, e posibil să fi folosit aceleași metode.

Apropo de mesajele de mulțumire primite de domnișoara Piscupescu. E posibil ca să se comporte diferit cu fetițele pe care le antrenează?

Vă dați seama că e posibil. Dar Alexandra mi-a arătat mesaje inclusiv de la acel copil al cărui părinte a vorbit foarte urât pe social media. Acolo mi s-a părut puțin ciudat. Dar, în aceeași măsură, am văzut că și doamna Deleanu a pus nenumărate mesaje astfel de mesaje de mulțumire din partea unor foste sportive. Noi, oricum, avem doar un contract de colaborare cu clubul Alexandrei Piscupescu.

A treia parte a mesajului anonim trimis Gabrielei Mitroi, semnat "un p[rinte preocupat de binele copiilor, de adevăr și care așteaptă să luați măsuri".

Gabriela Mitroi: „Să nu mai băgăm nimic sub preș!”

Alexandra Piscupescu nu a fost niciodată angajata clubului Sportul Studențesc?

Ba da, la un moment dat. Am început parteneriatul în 2017. Era un contract de colaborare cu Alexandra, care nu era angajata noastră, doar copiii cu care lucra erau legitimați la noi. Noi plătim competițiile, iar clubul ei, care se numește Asociația Club Sportiv Alexandra Piscupescu, plătește sala, plătește ceilalți antrenori. Ne împărțim cheltuielile. Apoi, din 2022, am avut un post liber, Alexandra a dat concurs și a obținut un contract part-time. Post din care și-a dat demisia în 2024, prin vară.

Ce se va întâmpla în continuare dacă acuzațiile se dovedesc adevărate?

Alexandra se poate adresa și instanței, dacă ea consideră că lucrurile sunt calomnioase. În funcție de ce dovezi există. Dar să știți că e de vină și complicitatea părinților. Poate cuvântul e puțin cam dur. Dacă ei sesizau și luam atitudine, necăzând în această capcană a tăcerii, atunci lucrurile puteau fi diferite. Dacă veneau la club în momentele respective... Fiecare scandal a contribuit ca lucrurile să se schimbe puțin. Ce cred eu că ar trebuie să se întâmple, pentru că nu mă pun în locul comisiei pe care am făcut-o? O mediere între părți. Altceva, nu știu. Nu cunosc ce spune legea în asemenea situații. Sunt fapte care s-au petrecut în trecut, care trebuie foarte clar încadrate. Poate părinții își doresc reparații morale, nu știu. Nu vreau să mă pronunț.

Desigur, e ciudat că Alexandra a stat 7 ani în funcția de vicepreședintă a FRGR. Dar poate fi și un proces de evoluție al domnișoarei Piscupescu în toată această perioadă. Gândiți-vă că abia a împlinit 30 de ani. E foarte tânără. Gabriela Mitroi, clubul Sportul Studențesc

Gabriela Mitroi: „E diferență între abuz și disciplină”

Cum se poate rupe această împletitură a violențelor fizice și verbale? Pe mine mă duc părinții la sport, sunt jignit acolo, poate iau și o palmă două, termin cu sportul, apoi mă fac antrenor și aplic aceleași metode. Adică jigniri și palme. Iar sportivii crescuți de mine vor face același lucru la rândul lor.

Păi, în primul rând, să nu le mai băgăm sub preș. Trebuie să scoatem la iveală. Așa vom schimba ceva în acest sport. Asemenea incidente se întâmplă, cu siguranță, și în alte sporturi. Acum câțiva ani a fost scandalul cu judo. Trebuie să le arătăm și să le corectăm. Dar nu cred că e o soluție să-i scoatem pe antrenorii aceștia din sistem. Mai ales pe cei tineri. Să facă aceste cursuri de safeguarding. Ca să vadă care e diferența dintre un abuz și disciplină. Nu trebuie să negăm că astfel de lucruri există. Noi am fost conștienți că acest scandal o să ne afecteze ca și club, dar nu trebuie să ne ascundem. Să ieșim în față, să le recunoaștem și să le corectăm.

Ce este safeguarding, conform Federației Internațională de Gimnastică:

În sport, orice persoană are dreptul de a fi protejată împotriva violenței neaccidentale, hărțuirii și abuzului, indiferent de rasă, culoare, sex, orientare sexuală, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, avere, naștere, handicap, însușiri fizice, capacitate sportivă sau alt statut.

Violența non-accidentală include toate formele de hărțuire și abuz și are loc în întreaga lume. Este important să se crească gradul de conștientizare a indicatorilor și a impactului tuturor formelor de violență neaccidentală.

Alexandra Piscupescu susține că, pe vremea când era la lotul național, „fetelor li se zicea tâmpițele, prostuțele, proaste, tâmpite, idioate, cretine, cretinoide. Pe mine m-au făcut «ciorbăreasă», țărancă, săracă”