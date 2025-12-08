PSD a sărbătorit ca pe stadion VIDEO viral: Victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, celebrată pe  piesa care a făcut senzație pe stadioane

Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, iar sediul PSD din oraș s-a sărbătorit ca pe stadion.

Fostul premier a avut 51,97% din voturi, un număr dublu față de candidatul AUR, Alin Avrămescu, de pe locul 2 (27.03%).

Veselie mare la sediul PSD din Buzău, după numărarea voturilor.

PSD a sărbătorit ca pe stadion victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău

Imediat cum a ajuns la sediul partidului, Marcel Ciolacu a fost întâmpinat cu piesa din 1997, „Freed from desire”, a italo-americancei Gala.

Membrii organizației, „dotați” cu șervețele, au început să le fluture deasupra capului și să sară în timp ce scandau pe piesa care a făcut senzație pe stadioanele din întreaga lume.

Ciolacu a oferit și prima reacție, după ce a ieșit învingător:

„Nu există încununare în politică mai mare decât să te întorci să lucrezi pentru cei care te-au lansat în politică.

Trebuie să avem o discuție și cu echipa de la municipiu să vedem cum uniformizăm aceste două echipe, pentru că ele sunt motorul județului și motorul economiei este municipiul Buzău, astfel încât să aducem o coerență și, de ce nu, o reformă în administrația locală, plecând de la niște realități pe care le știm cu toții, dar câteodată ne facem când nu le vedem”, a spus Ciolacu, citat de agerpres.ro.

