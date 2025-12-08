Te susține Becali, ai pierdut alegerile! Fără excepție, toate pariurile lui Gigi au pierdut în politică: Firea, Simion, Georgescu, Antonescu, Băluță

Patronul FCSB a fost implicat direct sau indirect în alegeri la Primăria Capitalei și la cele 3 tururi ale prezidențialelor din 2024 și 2025

Absolut toți candidații susținuți de el au pierdut, deși unii dintre ei câștigaseră într-o primă fază, când Becali le fusese adversar

„Câștigă Băluță, fără drept de apel!”. Aceasta era previziunea pe care o făcea Gigi Becali cu doar o săptămână înaintea zilei în care s-au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei.

Patronul FCSB a oferit și argumentele pe care le avea: „Pe Daniel Băluță eu l-am văzut doar de două-trei ori. El are așa o șmecherie, e doctor, dar își dă părul peste cap. Are o șmecherie în el. Eu așa îl văd. Știe să puncteze lucrurile pe care le-a făcut bine, știe să le speculeze. Contează și vocea, are voce bărbătească. Contează și discursul, pune punctul pe «i». Băluță o să câștige”.

Pariul lui Becali a fost unul pierzător. Nu doar că Băluță n-a câștigat, dar nu s-a clasat nici pe locul 2, fiind depășit și de Anca Alexandrescu. Noul primar al Bucureștiului va fi Ciprian Ciucu.

Nu e o întâmplare ceea ce se petrece cu candidatul susținut, direct sau indirect, de Gigi Becali, la alegeri care au avut loc în România, pentru primăria Capitalei sau președinția țării.

Fără nici o excepție, între iunie 2024 și decembrie 2025, candidații care au fost sprijiniți sau pentru care patronul FCSB a făcut campanie în spațiul public au pierdut. Pe linie.

Iunie 2024 - Alegeri Primăria București

Gigi Becali a ieșit cu foarte mult timp înainte de lansarea campaniei electorale și a spus că „O voi susține pe Gabriela Firea”.

Mai mult, Becali a oferit PSD-ului și un împrumut de 500.000 de euro, bani care să fie folosiți în campania lui Firea.

Gabriela Firea a pierdut, iar primar a fost ales Nicușor Dan.

Clasament final

Nicușor Dan 47,9% Gabriela Firea 22,1% Cristian Popescu Piedone 15,14% Cristian Burduja 7,8%

Noiembrie 2024 - Alegeri prezidențiale, turul 1

Gigi Becali acceptase să intre în AUR, pentru care urma să candideze, la alegerile parlamentare, pentru un loc în Camera Deputaților, astfel că a decis să-l susțină pe George Simion.

Favoritul lui Becali a fost însă chiar deziluzia acelui tur de scrutin. Nu doar că n-a ieșit pe primul loc sau pe al doilea, pentru a prinde finala, ci s-a clasat abia pe poziția a 4-a.

Clasament final

Călin Georgescu 22,94% Elena Lasconi 19,18% Marcel Ciolacu 19,15% George Simion 13,86%

Decembrie 2024 - Alegeri prezidențiale, turul 2

În finală au intrat Călin Georgescu și Elena Lasconi, iar turul 2 urma să aibă loc pe 8 decembrie.

Imediat după ce a aflat rezultatele din turul 1, Becali s-a reorientat și a spus că merge pe mâna lui Călin Georgescu. „Chiar m-am bucurat ca și cum ar fi câștigat Steaua Liga Campionilor. Nu contează aici de Simion sau de mine, ci că a venit unul care va schimba fața României cu 180 de grade. Aceasta e operațiunea Pentagonului și Trump vrea pace în lume, iar Călin Georgescu are misiunea de a face pace. El va fi noul președinte”.

Cu mai puțin de două zile înainte de ziua alegerilor, pe 6 decembrie, s-a decis anularea turului 2 și refacerea de la zero a alegerilor prezidențiale la o dată ulterioară.

Călin Georgescu, motiv de conflict între Simion și Becali

Mai 2025 - Alegeri prezidențiale, turul 1

Deși George Simion a intrat din nou în joc, Gigi Becali s-a certat cu el și a decis să nu-l mai susțină. Motivul: Simion a făcut alianță cu partidul aliat al lui Călin Georgescu, POT, care o are în frunte pe Anamaria Gavrilă.

„Mi-am dat și demisia din AUR, eu nu accept să fiu condus de o femeie”, a declarat Becali.

Patronul FCSB și-a ales un nou favorit pentru acele alegeri: pe Crin Antonescu, candidat susținut de alianța PSD, PNL, UDMR.

Antonescu nu doar că nu a câștigat, dar nu a reușit nici să intre în turul 2.

Rezultate finale

George Simion 41% Nicușor Dan 21% Crin Antonescu 20,07% Victor Ponta 13,04% Elena Lasconi 2,68%

Mai 2025 - Alegeri prezidențiale, turul 2

După ce a văzut rezultatele din turul 1, Gigi Becali și-a reconsiderat poziția față de George Simion și a anunțat că îl va susține în turul 2.

Becali chiar a mers personal la CNA pentru a cere amânarea unei decizii împotriva televiziunii Realitatea Plus, față de care solicitase măsuri dure, chiar suspendarea licenței de emisie, în urma campaniei de denigrare pe care postul o dusese la adresa lui și a familiei lui. Motivul din spatele demersului lui Becali: postul TV să nu cumva să riște sancțiuni și să fie, astfel, în imposibilitatea de a-i oferi spațiu lui Simion înainte de turul 2.

Concluzia: George Simion a pierdut alegerile, deși avea, după turul 1, un avans uriaș.

Rezultate finale

Nicușor Dan 53,6% George Simion 46,4%

George Simion a fost învins clar de Nicușor Dan în turul 2 al alegerilor prezidențiale

Decembrie 2025 - Alegeri Primăria București

Gigi Becali a anunțat că Daniel Băluță va câștiga detașat, după care i-a făcut un portret celui despre care credea că va fi primar.

Băluță a pierdut, ba chiar s-a clasat pe locul 3.

Rezultate finale

Ciprian Ciucu 36,16% Anca Alexandrescu 21,94% Daniel Băluță 20,51% Cătălin Drulă 13,9%

Următoarele alegeri, pentru președinție sau Primăria Capitalei, vor avea loc abia peste 2 ani și jumătate. În iunie 2028 se va alege din nou edilul Bucureștiului, în vreme ce alegeri pentru Cotroceni vor fi abia în primăvara lui 2030!

