Te susține Becali, ai pierdut alegerile! Fără excepție, toate pariurile lui Gigi au pierdut în politică: Firea, Simion, Georgescu, Antonescu, Băluță
Diverse

Dan Udrea
Publicat: 08.12.2025, ora 14:08
  • Patronul FCSB a fost implicat direct sau indirect în alegeri la Primăria Capitalei și la cele 3 tururi ale prezidențialelor din 2024 și 2025
  • Absolut toți candidații susținuți de el au pierdut, deși unii dintre ei câștigaseră într-o primă fază, când Becali le fusese adversar

„Câștigă Băluță, fără drept de apel!”. Aceasta era previziunea pe care o făcea Gigi Becali cu doar o săptămână înaintea zilei în care s-au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei.

Patronul FCSB a oferit și argumentele pe care le avea: „Pe Daniel Băluță eu l-am văzut doar de două-trei ori. El are așa o șmecherie, e doctor, dar își dă părul peste cap. Are o șmecherie în el. Eu așa îl văd. Știe să puncteze lucrurile pe care le-a făcut bine, știe să le speculeze. Contează și vocea, are voce bărbătească. Contează și discursul, pune punctul pe «i». Băluță o să câștige”.

Pariul lui Becali a fost unul pierzător. Nu doar că Băluță n-a câștigat, dar nu s-a clasat nici pe locul 2, fiind depășit și de Anca Alexandrescu. Noul primar al Bucureștiului va fi Ciprian Ciucu.

Nu e o întâmplare ceea ce se petrece cu candidatul susținut, direct sau indirect, de Gigi Becali, la alegeri care au avut loc în România, pentru primăria Capitalei sau președinția țării.

Fără nici o excepție, între iunie 2024 și decembrie 2025, candidații care au fost sprijiniți sau pentru care patronul FCSB a făcut campanie în spațiul public au pierdut. Pe linie.

Iunie 2024 - Alegeri Primăria București

  • Gigi Becali a ieșit cu foarte mult timp înainte de lansarea campaniei electorale și a spus că „O voi susține pe Gabriela Firea”.
  • Mai mult, Becali a oferit PSD-ului și un împrumut de 500.000 de euro, bani care să fie folosiți în campania lui Firea.
  •  Gabriela Firea a pierdut, iar primar a fost ales Nicușor Dan.

Clasament final

  1. Nicușor Dan 47,9%
  2. Gabriela Firea 22,1%
  3. Cristian Popescu Piedone 15,14%
  4. Cristian Burduja 7,8%

Noiembrie 2024 - Alegeri prezidențiale, turul 1

  • Gigi Becali acceptase să intre în AUR, pentru care urma să candideze, la alegerile parlamentare, pentru un loc în Camera Deputaților, astfel că a decis să-l susțină pe George Simion.
  • Favoritul lui Becali a fost însă chiar deziluzia acelui tur de scrutin. Nu doar că n-a ieșit pe primul loc sau pe al doilea, pentru a prinde finala, ci s-a clasat abia pe poziția a 4-a.

Clasament final

  1. Călin Georgescu 22,94%
  2. Elena Lasconi 19,18%
  3. Marcel Ciolacu 19,15%
  4. George Simion 13,86%

Decembrie 2024 - Alegeri prezidențiale, turul 2

  • În finală au intrat Călin Georgescu și Elena Lasconi, iar turul 2 urma să aibă loc pe 8 decembrie.
  • Imediat după ce a aflat rezultatele din turul 1, Becali s-a reorientat și a spus că merge pe mâna lui Călin Georgescu. „Chiar m-am bucurat ca și cum ar fi câștigat Steaua Liga Campionilor. Nu contează aici de Simion sau de mine, ci că a venit unul care va schimba fața României cu 180 de grade. Aceasta e operațiunea Pentagonului și Trump vrea pace în lume, iar Călin Georgescu are misiunea de a face pace. El va fi noul președinte”.
  • Cu mai puțin de două zile înainte de ziua alegerilor, pe 6 decembrie, s-a decis anularea turului 2 și refacerea de la zero a alegerilor prezidențiale la o dată ulterioară.
Mai 2025 - Alegeri prezidențiale, turul 1

  • Deși George Simion a intrat din nou în joc, Gigi Becali s-a certat cu el și a decis să nu-l mai susțină. Motivul: Simion a făcut alianță cu partidul aliat al lui Călin Georgescu, POT, care o are în frunte pe Anamaria Gavrilă.
  • „Mi-am dat și demisia din AUR, eu nu accept să fiu condus de o femeie”, a declarat Becali.
  • Patronul FCSB și-a ales un nou favorit pentru acele alegeri: pe Crin Antonescu, candidat susținut de alianța PSD, PNL, UDMR.
  • Antonescu nu doar că nu a câștigat, dar nu a reușit nici să intre în turul 2.

Rezultate finale

  1. George Simion 41%
  2. Nicușor Dan 21%
  3. Crin Antonescu 20,07%
  4. Victor Ponta 13,04%
  5. Elena Lasconi 2,68%

Mai 2025 - Alegeri prezidențiale, turul 2

  • După ce a văzut rezultatele din turul 1, Gigi Becali și-a reconsiderat poziția față de George Simion și a anunțat că îl va susține în turul 2.
  • Becali chiar a mers personal la CNA pentru a cere amânarea unei decizii împotriva televiziunii Realitatea Plus, față de care solicitase măsuri dure, chiar suspendarea licenței de emisie, în urma campaniei de denigrare pe care postul o dusese la adresa lui și a familiei lui. Motivul din spatele demersului lui Becali: postul TV să nu cumva să riște sancțiuni și să fie, astfel, în imposibilitatea de a-i oferi spațiu lui Simion înainte de turul 2.
  • Concluzia: George Simion a pierdut alegerile, deși avea, după turul 1, un avans uriaș.

Rezultate finale

  1. Nicușor Dan 53,6%
  2. George Simion 46,4%
Decembrie 2025 - Alegeri Primăria București

  • Gigi Becali a anunțat că Daniel Băluță va câștiga detașat, după care i-a făcut un portret celui despre care credea că va fi primar.
  • Băluță a pierdut, ba chiar s-a clasat pe locul 3.

Rezultate finale

  1. Ciprian Ciucu 36,16%
  2. Anca Alexandrescu 21,94%
  3. Daniel Băluță 20,51%
  4. Cătălin Drulă 13,9% 

Următoarele alegeri, pentru președinție sau Primăria Capitalei, vor avea loc abia peste 2 ani și jumătate. În iunie 2028 se va alege din nou edilul Bucureștiului, în vreme ce alegeri pentru Cotroceni vor fi abia în primăvara lui 2030!

gigi becali george simion gabriela firea fcsb alegeri locale Crin Antonescu calin georgescu daniel baluta alegeri bucuresti
