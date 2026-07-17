Gafă penibilă în Conference League VIDEO. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Echipa sa a fost eliminată după un gest de neînțeles în prelungiri

Moment incredibil în Conference League la returul dintre Hamrun Spartans (Malta) și Runavik (Feroe), din primul tur preliminar.

Feorezii s-au calificat mai departe, după ce au marcat golul decisiv în minutul 90+4, scor 2-1, în urma unui penalty stupid făcut de gazde. În tur fusese 1-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Seară de coșmar pentru Hamrun Spartans, care s-a văzut eliminată din cupele europene după o gafă de neînțeles.

VIDEO. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Echipa sa a fost eliminată după un gest de neînțeles în prelungiri

Joi seară, când meciul părea că se duce către prelungiri, oaspeții au insistat după un balon în careul advers. Portarul Celio a încercat să protejeze un balon, însă Hestad a reușit să-l trimită în fața porții înainte să iasă în afara terenului.

Din fericire pentru Hamrun, acolo nu se afla niciun adversar. A fost imediat recupera de fundașii centrali, doar că tocmai căpitanul Emerson a comis o eroare care nu se vede nici la juniori. S-a aplecat și a pus mâna pe balon pentru a-l așeza pentru o repunere de pe linia de 6 metri. Doar că mingea era încă în joc!

Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.



Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.



Referee awarded a 91st-minute penalty.



Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.



Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm — Sacha Pisani (@Sachk0) July 17, 2026

Arbitrul a intervenit imediat și a dictat penalty, în ciuda protestelor vehemente ale gazdelor. Cum partidele din primul tur preliminar al Conference League nu beneficiază de VAR, decizia luată de brigada de arbitri n-a putut fi analizată!

Knudsen a transformat lovitura de pedeapsă și a calificat-o pe Runavik în turul 2! Hamrun a fost eliminată definitiv din cupele europene!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport