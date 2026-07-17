Gafă penibilă în Conference League VIDEO. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Echipa sa a fost eliminată după un gest de neînțeles în prelungiri

- Moment incredibil în Conference League la returul dintre Hamrun Spartans (Malta) și Runavik (Feroe), din primul tur preliminar.
- Feorezii s-au calificat mai departe, după ce au marcat golul decisiv în minutul 90+4, scor 2-1, în urma unui penalty stupid făcut de gazde. În tur fusese 1-1.
Seară de coșmar pentru Hamrun Spartans, care s-a văzut eliminată din cupele europene după o gafă de neînțeles.
VIDEO. Nici la juniori nu vezi așa ceva! Echipa sa a fost eliminată după un gest de neînțeles în prelungiri
Joi seară, când meciul părea că se duce către prelungiri, oaspeții au insistat după un balon în careul advers. Portarul Celio a încercat să protejeze un balon, însă Hestad a reușit să-l trimită în fața porții înainte să iasă în afara terenului.
Din fericire pentru Hamrun, acolo nu se afla niciun adversar. A fost imediat recupera de fundașii centrali, doar că tocmai căpitanul Emerson a comis o eroare care nu se vede nici la juniori. S-a aplecat și a pus mâna pe balon pentru a-l așeza pentru o repunere de pe linia de 6 metri. Doar că mingea era încă în joc!
Arbitrul a intervenit imediat și a dictat penalty, în ciuda protestelor vehemente ale gazdelor. Cum partidele din primul tur preliminar al Conference League nu beneficiază de VAR, decizia luată de brigada de arbitri n-a putut fi analizată!
Knudsen a transformat lovitura de pedeapsă și a calificat-o pe Runavik în turul 2! Hamrun a fost eliminată definitiv din cupele europene!