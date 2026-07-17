Steaua U15, în optimi la Gothia Cup Juniorii lui George Ogăraru, performanță de top la cel mai mare turneu internațional: „Un mare câștig”

George Ogăraru (46 de ani) a oferit o primă reacție, pentru GOLAZO.ro, după performanța reușită de juniorii Stelei la turneul Gothia Cup.

Competiția desfășurată în Suedia este cea mai mare din lume la nivel de copii și juniori și se desfășoară în perioada 12-18 iulie 2026.

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Coordonatorul academiei Stelei este prezent cu lotul U15 la Goteborg, unde echipa s-a impus, vineri, în fața suedezilor de la Jonkopings, scor 5-1, și a obținut calificarea în optimile de finală.

George Ogăraru: „Un schimb cultural autentic, spre dezvoltarea copiilor noștri”

În dialogul cu GOLAZO.ro, Ogăraru a vorbit despre modul în care este organizată competiția și cum a evoluat echipa de juniori în compania altor academii din întreaga lume.

„Un turneu extraordinar din toate punctele de vedere. Din punct de vedere al numărului de echipe, al calității echipelor, al calității terenurilor, al numărului de terenuri, al faptului că tot orașul este implicat. Este impresionant.

Deschiderea a fost ceva incredibil. Cu un stadion plin, atât pe sol, cât și în tribune, și cu un spectacol extraordinar cu tot felul de artiști.

Este un schimb cultural autentic și omniprezent în orașul Goteborg, lucru care este, în primul rând, spre dezvoltarea copiilor noștri.

Cred că sunt aproximativ 200 de terenuri incluse, implicate în turneu. Doar aici unde suntem noi, în baza noastră, sunt vreo 23 de terenuri de 11 la 11”, a declarat George Ogăraru.

Cât despre prezența Stelei doar cu generația 2012 la această ediție, Ogăraru a transmis:

„Doar cu 2012 anul acesta. Anul viitor ne propunem să venim cu mai multe echipe. La fața locului, văzând cum sunt lucrurile, e un mare câștig pentru copii, chiar dacă este în perioada precompetițională.

Cea bună pregătire este prin meciuri și cred că este un mod potrivit de a te pregăti pentru campionat. Deși este o chestie distinctă, pentru că aici dezvolți și alte lucruri.

Vă spuneam despre dezvoltarea aceasta a lor și din punct de vedere al experienței, să se întâlnească cu jucători din toate colțurile lumii, să interacționeze cu ei, să comunice cu ei. Ăsta este un lucru pe care nu poți să-l dezvolți în țară”.

George Ogăraru: „Toți sunt implicați, toți sunt receptivi”

Întrebat despre jucătorii remarcați sau cu cele mai bune evoluții, coordonatorul academiei a răspuns:

„Să menționăm acum un nume chiar nu cred că este potrivit pentru copii, în mijlocul competiției. Toți sunt implicați, toți sunt receptivi.

Mă bucur foarte mult pentru implicarea lor, pentru cum au înțeles să pună în practică indicațiile noastre și sunt foarte mândru de ei că au ajuns până aici. Dar ne dorim să ajungem cât mai departe.

Avem un meci din nou de la ora 4 (n.r. - 17 iulie, de la 17:10, ora României), cu o echipă din Islanda (FH 1), poate cea mai puternică pe care am întâlnit-o până acum și trebuie să ne pregătim pentru meciul acesta”.

Programul juniorilor Stelei la Gothia Cup

Etapa 1: Steaua - Breidablik Green (Islanda) 1-2

Etapa 2: REPs Football (Anglia) - Steaua 0-1

Etapa 3: Arsta FF 2 (Suedia) - Steaua 0-5

1/64: Kalmar FF (Suedia) - Steaua 7-8

1/32: Fundauam (Venezuela) - Steaua 0-2

Șaisprezecimi: Jonkopings (Suedia) - Steaua 1-5

Optimi de finală: FH 1 (Islanda) - Steaua, de la 17:10, ora României

Când vor avea loc meciurile din fazele finale ale turneului:

Sferturi de finală: Vineri, 17 iulie, ora 21:10

Semifinale: Sâmbătă, 18 iulie, ora 10:10

Finala: Sâmbătă, 18 iulie, ora 15:45

La categoria de vârstă la care a participat Steaua U15 au fost în total 46 de grupe diferite, roș-albaștrii fiind în Grupa 19, alături de Breidablik, REPs Football și Årsta FF 2.

Ce reprezintă competiția Gothia Cup

Gothia Cup este cel mai mare turneu internațional de fotbal, pentru copii și juniori, atât pentru băieți, cât și pentru fete, găzduit anual în Goteborg, Suedia.

Evenimentul a adunat, în acest an, în jur de 2.000 de echipe din peste 80 de țări, România fiind reprezentată doar de Steaua U15.

Partidele juniorilor se dispută în format de două reprize a câte 25 de minute fiecare.

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