„Încerc să evit asta” Fostul star de la Real Madrid are o avere de aproape 150 de milioane de euro, dar se teme de faliment

Gareth Bale (36 de ani), fostul star al lui Real Madrid, a mărturisit că are o teamă constantă de faliment și a dezvăluit ce face ca să îl evite.

Multe vedete ale fotbalului au trecut prin probleme financiare după retragere, dorind să-și păstreze stilul de viață luxos, deși veniturile lor scad considerabil odată cu încheierea carierei.

Gareth Bale, despre cea mai mare teamă pe care o are: „Mulți sportivi trăiesc în lux, eu încerc să evit asta”

Bale a mărturisit pentru presa spaniolă că falimentul este un lucru care l-a îngrijorat dintotdeauna.

„Este nevoie de multă muncă și sacrificii pentru a ajunge în elita fotbalului, iar atunci când doar o mână de fotbaliști reușesc să atingă acel nivel, încep să câștige milioane de euro.

Însă, odată ajunși acolo, mai ales după retragere, unii încep să investească acei bani în diverse afaceri și sectoare”, a declarat Bale, conform marca.com.

150 de milioane de euro este averea estimată a lui Gareth Bale, acumulată în mare parte din contractul uriaș semnat în perioada petrecută la Real Madrid, scrie Wales Online

„Îmi imaginez că mulți sportivi duc o viață luxoasă, însă eu încerc să evit acest lucru”, a declarat Bale, care, după retragerea din fotbal, s-a dedicat golfului la nivel amator.

Bale a mărturisit că a fost întotdeauna atent la experiențele altor foști sportivi care și-au risipit averile.

Printre fotbaliștii celebri care și-au pierdut o mare parte din bani se numără Ronaldinho, Paul Gascoigne, David James, Diego Maradona, John Arne Riise și Celestine Babayaro, conform thesun.co.uk.

Citești articole despre cum, după ce oamenii se retrag din sportul profesionist, ajung ruinați. Nu știu cum să-și administreze banii, nu știu cum să facă față tuturor acestor lucruri. Întotdeauna m-am gândit la cum va fi viața mea după fotbal Gareth Bale

Fotbalistul recunoaște că uneori își pune întreabări: „Cum îți reconstruiești viața după retragere?”. Tot el oferă și răspunsul:

„De la început am încercat să diversific. Am avut mereu această idee fundamentală: să-mi investesc banii în mai multe direcții, în lucruri diferite.

Pentru că, dacă un pilon cade și nu funcționează, nu se prăbușește tot edificiul”.

Cifrele lui Gareth Bale:

Southampton : 45 de meciuri, 5 goluri, 12 pase decisive

: 45 de meciuri, 5 goluri, 12 pase decisive Tottenham : 237 de meciuri, 71 de goluri, 53 de pase decisive

: 237 de meciuri, 71 de goluri, 53 de pase decisive Real Madrid : 258 de meciuri, 106 goluri, 67 de pase decisive

: 258 de meciuri, 106 goluri, 67 de pase decisive LAFC: 14 meciuri, 3 goluri

