RAPID - FARUL 3-1. Giuleștenii au fost amendați de Comisia de Disciplină din cadrul FRF, după ce un copil a pătruns pe teren și a făcut gesturi obscene în direcția galeriei „marinarilor”, în etapa #12 din Superliga.

Clubul Rapid București a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei, ca urmare a incidentului provocat de un tânăr suporter al echipei.

Rapid, amendată după ce un copil a pătruns pe teren la meciul cu Farul

Aproape de finalul partidei, un suporter al giuleștenilor a pătruns pe teren și s-a îndreptat către sectorul în care se aflau fanii celor de la Farul.

Ajuns în fața lor, a făcut gesturi obscene , până a fost oprit de un membru din stafful giuleștenilor. Copilul a părăsit de bună voie terenul, dar nu înainte să bată palma cu mijlocașul Micovschi.

Ionuț Voicu, fost jucător și actual team manager al Rapidului, l-a ajutat să se urce înapoi în tribune.

În urma acestui incident, FRF a decis să amendeze clubul Rapid cu 10.000 de lei , „în temeiul art. 82.1 și 3.e, raportat la art. 83.7”, din Regulamentul Disciplinar.

