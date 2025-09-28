Graham Potter (50 de ani), abia demis de West Ham United, l-ar putea înlocui pe Ruben Amorim (40 de ani) pe banca lui Manchester United.

Situația „diavolilor roșii” este din ce în ce mai neplăcută. United a pierdut sâmbătă cu Brentford, scor 1-3, și a ajuns la a treia înfrângere din 6 meciuri jucate în Premier League.

Echipa antrenată de Ruben Amorim a fost eliminată rușinos și din Cupa Ligii Angliei, după ce a fost învinsă de Grimsby Town, o echipă din a patra ligă engleză, 2-2 și 11-12 la penalty-uri.

Ruben Amorim ar putea pleca de la Manchester United

Ajuns la 17 înfrângeri în 33 de meciuri în Premier League, Ruben Amorim nu mai este sigur că va rămâne antrenor la Manchester United pentru multă vreme.

Astfel, în presa internațională se vorbește despre faptul că Graham Potter, abia demis de West Ham, ar putea să-l înlocuiască pe Ruben Amorim , potrivit fichajes.net.

În ciuda performanțelor foarte bune reușite în Portugalia, alături de Sporting, Ruben Amorim nu a reușit să se impună pe Old Trafford.

În perioada 2020-2024, Sporting, sub conducerea lui Amorim, a pierdut doar 14 meciuri din 167 jucate în prima divizie.

5 trofee a cucerit Amorim în Portugalia: două titluri, Cupa Ligii de două ori și Supercupa

Câți bani ar primi Amorim dacă e demis înainte de 1 noiembrie

Cu toate acestea, dacă clubul de pe Old Trafford va decide să-l demită pe Amorim înainte de 1 noiembrie, atunci portughezul ar primi o sumă enormă de bani.

În cazul unei demiteri până la acea dată, când se împlinește un an de când Amorim a preluat echipa de la Erik ten Hag, s-ar activa clauza majoră de despăgubire, iar ibericul ar primi suma maximă, conform Daily Mail.

13,8 milioane de euro ar trebui să primească Amorim dacă ar fi demis până la 1 noiembrie

Graham Potter, demis de West Ham United

Englezul a rezistat aproape nouă luni pe banca celor de la West Ham United. Tehnicianul preluase echipa la începutul acestui an, pe 9 ianuarie.

În cele 25 de meciuri pe banca „ciocănarilor”, Potter a înregistrat 6 victorii, 5 egaluri și 14 înfrângeri, iar oficialii clubului de pe London Stadium au decis că e timpul unei schimbări și l-au dat afară pe antrenorul de 50 de ani.

În locul său la West Ham a venit Nuno Espirito Santo (51 de ani), care a fost demis de Nottingham Forest, la începutul acestei luni, după doar trei etape din Premier League.

