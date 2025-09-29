Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!”

AC Milan - Napoli 2-1. Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost supărat după ce Antonio Conte l-a scos de pe teren în minutul 72, iar tehnicianul nu a ezitat să comenteze gestul fotbalistului.

Campioana Italiei a bifat primul eșec în acest de Serie A, iar formația lui Allegri a trecut pe prima poziție.

Ajuns la Napoli în această vară, De Bruyne a fost schimbat în minutul 72 în partida de pe San Siro și a reacționat nervos la ieșirea de pe teren.

AC Milan - Napoli 2-1 . Antonio Conte: „ Și-a ales persoana nepotrivită pe care să se supere”

Marcator în partida de la Milano, Kevin De Bruyne a fost înlocuit de Elmas în a doua repriză.

Mijlocașul belgian a gesticulat nervos la ieșirea de pe teren și a strigat spre Conte, lăsând impresia că îi reproșează decizia.

Tehnicianul a comentat la conferința de presă reacția mijlocașului belgian.

„Sper că e frustrat din cauza rezultatului. Dacă a fost vorba de schimbare, atunci și-a ales persoana nepotrivită pe care să se supăre”, a transmis Conte, potrivit The Napoli Zone.

Gestul lui De Bruyne vine și după ce Conte l-a schimbat în minutul 26 la duelul cu City, fosta echipă a belgianului, din Champions League, după ce italienii rămăseseră în inferioritate.

Kevin De Bruyne, primul mijlocaș care marchează în primele trei deplasări în Serie A

În ciuda tensiunilor cu Antonio Conte, De Bruyne a avut parte și de un moment pozitiv.

După penalty-ul transformat în minutul 60 a devenit primul mijlocaș care marchează în primele sale trei deplasări în Serie A, după anul 2000, potrivit tuttomercatoweb.com.

Iar per total, pe lângă belgian, doar trei jucători au mai reușit această performanță: Piatek în 2018, Klose în 2011 și Zarate în 2008.

