Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța
Nocturna stadionului din Mediaș a fost inaugurată în 2009
Delapidare cu nocturna Un funcționar public, acuzat că a furat tone de motorină de la un club de fotbal » Ce a decis instanța

Viorel Tudorache
Publicat: 19.02.2026, ora 11:44
Actualizat: 19.02.2026, ora 13:39
  • Un angajat de la Transgaz Mediaș a fost judecat pentru că a furat motorina destinată iluminatului nocturn al stadionului Gaz Metan Mediaș.
  • Ancheta a scos la iveală folosirea carburantului în interes personal și al familiei.
  • Care a fost decizia definitivă a instanței, mai jos în articol.

Gaz Metan Mediaș a intrat în procedură de faliment în 2022, după o perioadă îndelungată de participare în Liga 1 și chiar prezențe în competițiile europene. Declinul sportiv și financiar al clubului a fost strâns legat de probleme administrative și economice interne grave.

Angajat Transgaz Mediaș, acuzat că a folosit motorina nocturnei stadionului în interes personal

O anchetă dispusă în 2015 de conducerea S.N.T.G.N. Transgaz SA, care era sponsorul echipei Gaz Metan Mediaș, la sucursala din oraș, a scos la iveală un caz de delapidare ce viza funcționarea instalației de nocturnă a stadionului.

Verificările interne au indicat discrepanțe între cantitățile de motorină alimentate și orele reale de funcționare ale generatorului electrogen folosit pentru iluminatul arenei.

Suspiciunile au condus la deschiderea unui dosar penal împotriva lui Pușcă Teodor Nichifor, șeful biroului administrativ al sucursalei Transgaz Mediaș, privind săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

A furat 23.000 de litri de motorină. Prejudiciu de 140.000 de lei

Potrivit motivării Curții de Apel Alba Iulia, inculpatul și-a însușit, între decembrie 2012 și aprilie 2015, peste 23.000 de litri de motorină, achiziționată pentru funcționarea generatorului, dar folosită în interes propriu sau al familiei sale.

Valoarea totală a prejudiciului a fost stabilită de instanță la 140.018,37 lei, aproximativ 30.000 de euro la momentul respectiv, cărora li s-au adăugat penalități legale.

Trei carduri folosite pentru mașinile personale și ale familiei

În susținerea acuzațiilor, se menționează: „Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că, în baza unei rezoluții infracționale unice, dar prin acte materiale distincte, în calitate de funcționar public - angajat al societății cu capital majoritar de stat S.N.T.G.N Transgaz SA - Sucursală Mediaș, cu atribuții de gestionare a carburantului necesar pentru alimentarea utilajelor din patrimoniul societății mai sus indicate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul apelant și-a însușit combustibilul achiziționat în numele societății”.

Faptele descrise în dosar au constat în folosirea a trei carduri de combustibil, gestionate exclusiv de angajatul Transgaz, pentru alimentarea autovehiculelor personale și ale societății deținută de familia acestuia, în timp ce generatorul nocturnei stadionului era utilizat foarte rar, pentru probe tehnice de câteva minute.

„Generatorul nocturnei era pornit doar 10 minute înaintea meciurilor”

Conform instanței, raportul de expertiză a demonstrat că orele reale de funcționare ale generatorului nu justificau cantitatea de combustibil consumată.

„Acest grup electrogen, atunci când pe stadion se jucau meciuri, era doar testat tehnologic în vederea susţinerii iluminatului stadionului în cazul unei avarii, utilajul revenind la starea iniţială după 10 minute de la pornire”, se arată în documentele de la dosar.

Înregistrat de mai multe ori în benzinării

Funcționarul public acuzat de delapidare nu a recunoscut faptele și a solicitat să fie declarat nevinovat.

Acesta s-a apărat susținând că motorina a fost folosită exclusiv pentru iluminatul stadionului și că, de fapt, contorul generatorului era defect, motiv pentru care orele afișate nu corespundeau consumului real.

Angajatul Transgaz Mediaș a mai afirmat că rapoartele de consum întocmite de el începând din 2014 justifică utilizarea carburantului și că nu a deturnat cardurile de combustibil pentru interes personal. Curtea nu a acceptat însă aceste argumente.

Probele, inclusiv declarațiile martorilor, înregistrările camerelor de supraveghere din benzinării și rapoartele de expertiză tehnică, au demonstrat că motorina a fost folosită în interes personal și al familiei inculpatului, iar cardurile de combustibil nu erau folosite în scopurile clubului Gaz Metan Mediaș.

Pedeapsa penală s-a prescris

Deși instanța a constatat vinovăția sa pentru delapidare, funcționarul public nu a fost condamnat, deoarece răspunderea sa penală a fost prescrisă la 30 iunie 2023.

Totuși, Curtea de Apel a menținut măsura sechestrului asupra bunurilor inculpatului și l-a obligat la plata prejudiciului de 140.000 de lei către Transgaz, precum și la acoperirea cheltuielilor judiciare. Decizia este definitivă.

