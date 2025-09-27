Probleme pe „Ilie Oană”! FOTO. Cum arată gazonul la derby-ul dintre Petrolul și Rapid

- Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană” arată deplorabil înaintea duelului dintre Petrolul și Rapid.
Cu mai puțin de o oră până la startul derby-ului de la Ploiești, gazonul de pe stadionul celor de la Petrolul se prezintă într-o stare deteriorată.
Gazon deplorabil înainte de Petrolul - Rapid
Mai multe zone din careu și de la marginea terenului sunt lipsite de iarbă. În apropierea careului există suprafețe extinse în care gazonul este pârjolit.
Probleme există și în colțurile suprafeței de joc, unde gazonul este și el ars.
Petrolul - Rapid, echipele de start
- Petrolul : Bălbărău - Veiga, Papp, Roche - Sălceanu, Dongmo, Mateiu, Doukansy, Radu - Grozav, Chică-Roșă
- Rezerve: Krell, Araujo Soares, Prce, Hanca, Marian, Botogan, Jyry, Tolea, Correia Ferreira, Gheorghe, Paraschiv, Doumtsios
- Antrenor: Eugen Neagoe
- Rapid: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Hromada - Christensen, Pop, Petrila - Koljic
- Rezerve: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jambor
- Antrenor: Constantin Gâlcă
Clasamentul Ligii 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3