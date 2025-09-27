Probleme pe „Ilie Oană”! FOTO. Cum arată gazonul la derby-ul dintre Petrolul și Rapid

Gazonul de pe stadionul „Ilie Oană” arată deplorabil înaintea duelului dintre Petrolul și Rapid.

Cu mai puțin de o oră până la startul derby-ului de la Ploiești, gazonul de pe stadionul celor de la Petrolul se prezintă într-o stare deteriorată.

Gazon deplorabil înainte de Petrolul - Rapid

Mai multe zone din careu și de la marginea terenului sunt lipsite de iarbă. În apropierea careului există suprafețe extinse în care gazonul este pârjolit.

Probleme există și în colțurile suprafeței de joc, unde gazonul este și el ars.

Petrolul - Rapid, echipele de start

Petrolul : Bălbărău - Veiga, Papp, Roche - Sălceanu, Dongmo, Mateiu, Doukansy, Radu - Grozav, Chică-Roșă

: Bălbărău - Veiga, Papp, Roche - Sălceanu, Dongmo, Mateiu, Doukansy, Radu - Grozav, Chică-Roșă Rezerve : Krell, Araujo Soares, Prce, Hanca, Marian, Botogan, Jyry, Tolea, Correia Ferreira, Gheorghe, Paraschiv, Doumtsios

: Krell, Araujo Soares, Prce, Hanca, Marian, Botogan, Jyry, Tolea, Correia Ferreira, Gheorghe, Paraschiv, Doumtsios Antrenor : Eugen Neagoe

: Eugen Neagoe Rapid : Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Hromada - Christensen, Pop, Petrila - Koljic

: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Hromada - Christensen, Pop, Petrila - Koljic Rezerve : Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Constantin Gâlcă

Clasamentul Ligii 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

