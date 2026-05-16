A împărțit internetul în două Polemici cu privire la vârsta portarului de 16 ani al Angolei

Vârsta lui Gelson Dala, portarul Angolei U17, a fost pusă sub semnul întrebării după ce acesta a fost desemnat MVP-ul meciului cu Mali, încheiat 0-0, de la Cupa Africii pe Națiuni U17.

Confederația Africană de Fotbal a publicat o poză pe rețelele de socializare cu Gelson Dala, alături de trofeul de cel mai bun jucător al meciului, iar imaginea a devenit rapid virală pe rețelele de socializare.

Polemici cu privire la vârsta portarului de 16 ani al Angolei

Postarea a strâns peste 500 de comentarii, iar utilizatorii au pus sub semnul întrebării vârsta portarului, din cauza aspectului său fizic, care pare unul destul de matur, scrie marca.com.

A complete performance from Gelson Dala earns him the TotalEnergies Man of the Match award. 👏🇦🇴@Football2Gether | #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/1CyhYslWwF — CAF Online (@CAF_Online) May 14, 2026

Potrivit profilului său de pe site-ul Transfermarkt, Dala evoluează pentru juniorii celor de la CA Petroleos Luanda și este născut pe 22 septembrie 2009.

„E jenant”

„E rușinos”

„De ce facem asta?”

„Asta e problema care distruge fotbalul african” au fost câteva comentarii ale utilizatorilor la postare.

Mai mulți fotbaliști africani au fost suspectați că ar fi mințit în privința vârstei

Nu ar fi ceva neobișnuit dacă Dala ar fi prins cu minciuna. De-a lungul timpului au existat mai multe cazuri de acest gen în care s-a și dovedit că jucătorii africani și-au falsificat vârsta.

În 2024, de exemplu, Federația Cameruneză de Fotbal a suspendat 62 de jucători din liga locală pentru că au mințit în legătură cu vârsta lor.

În 2023, Republica Democrată Congo a descoperit că 40 dintre fotbaliștii săi nu au trecut testul de vârstă.

