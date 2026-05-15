Pancu nu renunță Antrenorul răspunde după atacul lui Ioan Varga: „Sper să fiu legat pentru 2 ani de CFR. Am dreptul să cer și eu niște lucruri”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre declarațiile dure făcute de finanțatorul Ioan Varga.

Tehnicianul a transmis că își dorește calificarea în cupele europene, dar a subliniat că are dreptul să ceară condiții mai bune pentru performanță.

Situația de la CFR a devenit tot mai tensionată după ce Varga l-a numit „nesimțit” pe Pancu, nemulțumit de solicitările antrenorului.

Antrenorul a spus că își dorește ca salariile să fie achitate la zi, echipa să beneficieze de o bază de pregătire mai bună și lotul să fie întărit cu jucători de valoare.

Daniel Pancu se apără după declarațiile făcute de Ioan Varga: „Eu am fost șansa CFR-ului , nu invers”

Întrebat despre șansa primită la CFR Cluj, tehnicianul a răspuns că nu a ajuns în Gruia fără experiență, având în CV mandate la România U20, România U21, Rapid, FC Voluntari și Poli Iași.

„Nu știu, nu pot să comentez pentru că nu știu contextul. Șansă e când îți dă o echipă cum i-a dat lui Chivu cu două finale de Champions League în trei ani și profită de ea. A fost deștept și a profitat, bravo lui.

Șansa ar fi fost dacă aș fi venit după Petrescu, după cele două, trei campionate câștigate. Aia ar fi fost șansă. Eu nu vin de pe stradă, vin de la cel mai înalt nivel. Am pregătit jocuri cu adversarii de 10 ori mai bine cotați decât noi.

Acum mă distrez, pentru că pregătesc jocuri cu echipe majoritatea mai slab cotate decât CFR. Am fost la un turneu final unde am învățat niște lucruri pe care nu le învăț în România nici în 20 de ani. Modul în care colaborează staffurile la cel mai înalt nivel, cultura tactică a jucătorilor.

Deci, practic, eu la CFR am venit de la cel mai înalt nivel posibil într-o situație imposibilă. Eu cred că eu am fost șansa CFR-ului decât să fi fost CFR șansa mea”, a spus antrenorul clujenilor.

Nu sunt nici eu vreun sclav pe moșie, am dreptul să cer și eu niște lucruri. E o țară liberă, sunt legat de contract, încă relativ. Sper ca mâine-seară să fiu legat pentru 2 ani de CFR Cluj, mâine-seară, după jocul cu Dinamo, după care vom discuta strict pe contract. Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj

Daniel Pancu spune ce îl nemulțumește la CFR Cluj: „Nu există dezvoltarea tinerilor aici”

Pancu a vorbit și despre lucrurile care îl nemulțumesc la CFR Cluj. Antrenorul a pus accent pe infrastructură și pe lipsa unui sistem axat pe dezvoltarea tinerilor,

„Va exista an de an riscul ca CFR, ca Dinamo, ca Rapid, ca FCSB, ca U Cluj, care vine puternic din urmă, să nu prindă play-off-ul.Asta e realitatea.

Baza, infrastructura contează enorm, cel puțin pentru mine. Pentru că vă spun, dacă plec de aici, de la Cluj, nici nu știu dacă vorbim de vreun jucător tânăr care să fi practicat ceva cu mine.

Doar din vorbe, doar din video. Practică, zero, pentru că nu ne permite timpul de după antrenamente. Unii jucători sunt în autocar, cu ceilalți nu pot să lucrez absolut nimic.

Știu că nu e în cultura clubului, nu există dezvoltarea tinerilor aici. Eu sunt pe dezvoltarea tinerilor. Cultura clubului a fost să investească masiv în jucători consacrați și să câștige trofee. E dreptul meu să spun lucrurile astea care sunt perfect adevărate.

Am dreptul să fiu nemulțumit pe treaba asta? Am, nu? Nu îmi doresc despărțirea asta de CFR. Nu vreau să aud necalificarea în Cupele Europene”, a mai spus Pancu.

Nu e ruptură, nu știu. Mi-e greu să comentez ceva, nu știu contextul exact, dar am lămurit-o mai devreme. A băgat prea mulți bani de acasă, își dorește foarte mult ca acest club să fie foarte bine, la cel mai înalt nivel. A câștigat atâtea trofee. E dreptul dumnealui. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

Situația lui Pancu este cu atât mai delicată cu cât numele său a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă revenire la Rapid.

„S-a vorbit foarte mult de Rapid de o săptămână-două. Nu mă afectează lucrurile astea. Știam de dorința lor, e mai veche, de demult, nu de sezonul acesta.

E normal să se vorbească despre un antrenor când are rezultate. Sunt legat de CFR printr-un contract”.

Daniel Pancu, despre meciul cu Dinamo: „Ne așteaptă o perioadă groaznică dacă nu închidem mâine”

CFR Cluj este pe locul 3 în play-off, cu 41 de puncte după 8 etape, în timp ce Dinamo ocupă locul 4, cu 37 de puncte. Cele două echipe se întâlnesc mâine, de la ora 21:00. Meciul cântărește greu în lupta pentru cupele europene.

„Am câștigat finala care ne garanta locul 4. Acum suntem în fața unui joc în care avem posibilitatea a două rezultate din trei pentru a fi siguri de prezența în preliminariile Conference League sezonul următor.

Ne așteaptă un meci cu cea mai bună echipă din ultima lună. Dinamo joacă cel mai bun fotbal. Își creează foarte multe situații, ocazii, marcheză. A avut parte și de câteva evenimente nefericite. O echipă care a câștigat mult prin revenirea într-o formă bună a lui Pușcaș.

E o echipă care și-a modificat puțin stilul, pentru că a dat dovadă, în opinia mea, și de multe momente de naivitate. Și-au modificat puțin strategiile, în sensul în care există în jocul lor degajări de la portar, lucru care nu se întâmpla înainte. Inițierile erau toate de la portar.

Sperăm să închidem mâine discuția asta despre Cupele Europene. Dacă nu, ne așteaptă o perioadă groaznică. Adică să jucăm un meci decisiv cu FC Argeș în ultima etapă. Împotriva unei echipe care nu va avea niciun fel de presiune. Și sunt jocuri foarte periculoase”, a mai spus antrenorul clujenilor

Fizic,, s-ar putea să fim prima și singura echipă care nu are niciun accidentat. A fost cu Masic, care s-a accidentat la un antrenament la tendon, dar nu muscular. Nu mai avem probleme musculare de mult. Doar niște pubalgii firești după un sezon solicitant. Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj

