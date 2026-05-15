„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci” +5 foto
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 23:15
  • FC Argeș - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre problemele din interiorul clubului și a anunțat că partida cu Universitatea Craiova va fi ultima pentru el pe banca Rapidului.

Rapid a ratat din nou victoria într-un moment important al sezonului și a spus adio cupelor europene.

Formația din Giulești a avut un play-off sub așteptări, iar relația conducere-Gâlcă devenise deja tensionată înainte de meciul cu piteștenii.

Gâlcă transmisese că e dezamăgit de modul în care au fost gestionate anumite probleme la club și sugerase că nu au fost luate decizii la timp.

După remiza cu FC Argeș, Gâlcă a fost întrebat ce i-a lipsit Rapidului pentru a obține mai mult în acest sezon.

Să marcăm, să avem mai multă disciplină, în mai multe sensuri, nu numai în teren, ci și în afara terenului, și atunci astea adunate... Mai sunt mult mai multe treburi decât disciplina, dar v-am spus, ca să te bați acolo, îți trebuie mult mai mult, să pui mai multă muncă și să fim mai profesioniști. Ei și-au dorit și cu Cluj, și cu meciurile de dinainte. Atât am putut să dăm Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, la Digi Sport

Antrenorul și-a continuat apoi discursul și a vorbit despre problemele pe care spune că le-a transmis conducerii.

„Mi-au spus (n.r. - șefii Rapidului) că eu nu am știut să gestionez situațiile. Situațiile se gestionează atunci când te comporți ca un profesionist. Adică să faci treburile de la început sau pe parcurs, după aceea să le reglezi cum trebuie. Multe lucruri, de la accidentări, de la ce trebuia să facem și n-am făcut.

Așteptam mult mai mult, ca fiecare să dăm mai mult. Asta mă așteptam, să luăm decizii, să vedem. Am analizat de multe ori și jucători, și jocul nostru, știam slăbiciunile pe care le aveam și n-am luat decizii.

N-am avut putere de decizie. Practic, opinia mea nu a contat și asta s-a văzut. Eu am transmis părerea mea, opinia mea, și dacă nu au luat-o în considerare, atunci facem altceva. Am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut”, a mai spus Gâlcă.

Gâlcă a insistat că jucătorii nu sunt principalii responsabili pentru situația Rapidului.

„Eu știu și sunt de mult în fotbal, știu că dacă vrei să te bați la campionat, la cupe europene, trebuie să fii mai profesionist, să fii mai exigent cu jucătorii.

Pentru că jucătorii, v-am spus, dacă le deschizi o poartă, pe acolo fug toți. Atunci trebuie să știi să-i încadrezi undeva și să știi ce au de făcut în fiecare moment.

Nu e vorba că ar fi fost răsfățați, v-am spus, jucătorii sunt mai puțin, din punctul meu de vedere, vinovați”, a mai spus tehnicianul.

La finalul interviului, Gâlcă a fost întrebat direct dacă partida cu Universitatea Craiova va fi ultima sa pe banca Rapidului. Răspunsul antrenorului a venit fără ezitare.

Cu siguranță, cu siguranță că va fi ultimul meu meci. Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului

