Prima apariție în public Mesaj emoționant al fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana : „Mă gândesc la victimele care sunt încă în spital”
Tahirys Dos Santos si iubita lui de la premiile UNFP/ Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 21:24
  • Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător legitimat la Metz, și iubita lui, Coline, supraviețuitori ai incendiul din Crans-Montana, Elveția, au fost invitați la Gala Premiilor UNFP.

La trecerea dintre ani, barul Le Constellation din Crans-Montana a fost complet devastat de un incendiu, soldat cu decesul și rănirea a aproximativ 155 de persoane de mai multe naționalități.

Printre persoanele grav rănie s-a numărat și tănârul fotbalist al celor de la Metz, Tahirys Dos Santos, care și-a riscat viața pentru a-și salva iubita.

Tahirys Dos Santos, la Galea Premiilor UNFP: „Mă gândesc la victimele care sunt încă în spital”

La aproape 6 luni de la cele întâmplate, fotbalistul și iubita lui au fost invitați la Gala Premiilor UNFP pentru a oferi trofeul celei mai bune jucătoare din Arkema Premiere Ligue, prima divizie a fotbalului feminin din Franța.

Premiul a fost câștigat de Melchie Dumornay, jucătoarea celor de la Olympique Lyon.

Întrebat despre starea sa de sănătate după ce a suferit arsuri pe aproape 30 % din suprafața corpului, tânărul jucător al FC Metz a avut un mesaj emoționant.

„Astăzi ne simțim mai bine, eu și iubita mea, după câteva săptămâni foarte grele petrecute la spital. Suntem foarte bucuroși să fim aici, în fața dumneavoastră. Aș dori să transmit un mesaj în această seară.

Mă gândesc la familiile și la victimele tragediei care se află încă în spital. Le ofer tot sprijinul meu”, a declarat Tahirys Dos Santos, citat de ouest-france.fr.

Metz a retrogradat în Ligue 2

După o stagiune petrecută în Ligue 1, Metz a retrogradat matematic în eșalonul secund din Franța.

Fosta echipă antrenată de Ladislau Boloni a obținut doar 16 puncte în 33 de meciuri jucate în acest sezon. În ultima partidă a stagiunii din Ligue 1, Metz va da piept cu Lorient.

