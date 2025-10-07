Italia nu boicotează meciul Selecționerul Gennaro Gattuso, înainte de duelul cu Israel: „Mă doare inima, dar vrem să ne calificăm”
Italia nu boicotează meciul Selecționerul Gennaro Gattuso, înainte de duelul cu Israel: „Mă doare inima, dar vrem să ne calificăm"

  • Gennaro Gattuso (47 de ani) a prefațat partida cu Estonia, programată sâmbătă, de la 21:45, în preliminariile CM 2026.
  • Dar selecționerul Italiei a vorbit mai mult pe tema partidei cu următoarea adversară, Israel, după ce numeroși italieni au cerut boicotarea acesteia.

Italia se află pe locul 2 în grupa de calificare, la 6 puncte în spatele Norvegiei, însă cu un meci mai puțin disputat.

Gennaro Gattuso: „Trebuie să jucăm pentru că altfel vom pierde cu 3-0

Deși critică acțiunile armatei Israelului în Fâșia Gaza, la doi ani distanță de la izbucnirea războiului, selecționerul nu ia în calcul ca Italia să nu se prezinte la meciul retur, întrucât un eșec la masa verde poate duce la ratarea calificării.

„Știm că trebuie să jucăm meciul pentru că altfel vom pierde cu 3-0... O spun din nou, este foarte trist să vezi ce se întâmplă cu oameni nevinovați, copii, mă doare inima să văd toate acestea.

Nu va fi o atmosferă ușoară pentru că vor fi 10.000 de oameni în afara stadionului și 5.000-6.000 înăuntru.

Vrem să ne calificăm la Cupa Mondială și aș fi preferat să jucăm un meci acasă în fața unui public entuziasmat (n.r. - cu Estonia), așa cum a fost la Bergamo acum o lună”, a declarat Gattuso, potrivit rfi.fr.

În ultimele zile, în Italia au avut loc mai multe manifestații pentru oprirea războiului din Gaza.

În meciul anterior, jucat chiar împotriva Israelului, Italia s-a impus cu 5-4.

Dacă „squadra azzurra” va rata calificarea la CM 2026, ar fi a treia ediție consecutivă la care campioana mondială din 2006 nu va participa.

italia israel BOICOT Gennaro Gattuso preliminarii cm 2026
