Sorin Cârțu (69 de ani) a răbufnit la adresa „centralului” Istvan Kovacs, după prestația acestuia în meciul FCSB - U Craiova 1-0.

Oficialul oltenilor nu-și poate explica de ce Kovacs gafează în Liga 1, iar în cupele europene are prestații foarte bune.

Craiova a pierdut duminciă derby-ul cu FCSB, 0-1 pe Arena Națională, și a pierdut poziția de lider la capătul unui meci cu trei intervenții din camera VAR.

Sorin Cârțu: „Când arbitrezi Liverpool, City, nu faci din astea. Noi ce suntem, sărăci, milogi?”

Istvan Kovacs a fost chemat de trei ori să revadă o fază la monitorul VAR, fiind vorba de fiecare dată de o lovitură de la 11 metri, lucru care l-a iritat pe Sorin Cârțu.

„Sunt iritat așa de foarte multe lucruri. Când vezi hențul lui Ștefan... Eu nu văd diferența între hențul lui și cel de la Botoșani, arbitrul nu a intervenit. La Galați la fel, nu a intervenit. Sigur că sunt iritat.

Până la urmă nu mai știi cum e. E o nebuloasă cu hențul acesta. Când e vorba despre noi, nu e chemat VAR-ul, când e împotriva noastră, VAR, VAR, VAR.

Ție ți se pare normal, tu, Kovacs. Dai penalty cu mare siguranță. Anulezi că ai văzut faza la VAR. Eu îl recunosc ca cel mai tare arbitru. Când arbitrezi Liverpool, City, nu faci din astea. Noi ce suntem, sărăci, milogi?

Transmit un semnal pentru echipa mea. Costreie e la VAR la toate polemicile celor de la FCSB. În primul și în primul rând, trebuia întoarsă faza, de la faultul la David Matei. Este un jucător faultat.

Din punctul meu de vedere, sunt un om de fotbal, am jucat mult, am antrenat... nu înseamnă că eu nu pot să-mi dau cu părerea. Văd și eu, cu ochiul meu de fost fotbalist, fost antrenor, modul în care arbitrul arbitrează. Faza trebuia oprită acolo, apoi nu mai e clinciul cu Stoian.

În alergarea care este acolo, care este diferența când îl atacă Screciu și când este David Matei atacat?”, a spus Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

Istvan Kovacs a arbitrat mai multe meciuri la nivel înalt în ultimii ani, atât în cupele europene, cât și la EURO 2024, iar în mai a arbitrat inclusiv finala Ligii Campionilor, PSG - Inter 5-0.

VIDEO. Florin Tănase transformă un penalty și îl ratează pe al doilea în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport