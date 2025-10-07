Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani), fost mijlocaș la Chelsea, Ajax sau Galatasaray, a picat.

Oficialul celor de la CFR Cluj a dezvăluit că a fost informat de faptul că fotbalistul marocan se confrunta cu anumite probleme medicale, motiv pentru care nu și-a dorit să riște o sumă uriașă de bani.

Ioan Varga, despre transferul lui Hakim Ziyech: „A picat”

Totuși, Varga a anunțat că ardelenii nu au renunțat la ideea de a mai transfera un alt fotbalist.

„A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.

L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică.

Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm.

Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă.

Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute”, a spus Varga, potrivit prosport.ro.

4.500.000 de euro este cota lui Hakim Ziyech, potrivit transfermarkt.ro

CFR Cluj era gata să-l ademenească cu un salariu uriaș pe Ziyech

Fotbalistul marocan este liber de contract după despărțirea de formația qatareză Al-Duhail, iar Mikael Silvestre, fost internațional francez și actual consultant al clubului clujean a încercat să dea o nouă lovitură, după transferurile lui Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco.

CFR Cluj era pregătite să-i ofere lui Ziyech un contract valabil până la finalul sezonului, cu un salariu de 50.000 de euro pe lună, la care s-ar adăuga bonusuri de performanță, conform gsp.ro.

600.000 de euro anual aceasta ar fi fost suma cu care CFR Cluj îl ademenise pe Hakim Ziyech

Realizările lui Ziyech

Hakim Ziyech are un palmares important. A evoluat pentru Ajax, echipă cu care a câștigat titlul în 2018 și 2020, iar în 2020 Chelsea plătea 40 de milioane de euro pentru transferul său.

Pentru formația din Anglia a bifat 107 meciuri, în care a marcat 14 goluri și a oferit 13 pase de gol. A cucerit Champions League în sezonul 2020-2021, alături de Kurt Zouma.

Înainte să ajungă în Qatar, Ziyech a jucat două sezoane pentru Galatasaray, unde a adunat 34 de partide și 8 goluri, reușind să câștige de două ori titlul în Turcia.

La nivel internațional, mijlocașul marocan a adunat 65 de selecții și 25 de goluri pentru naționala Marocului și a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei la Cupa Mondială 2022, deși a marcat un singur gol, în victoria cu Canada (2-1), în grupe.

Atunci, Marocul a ajuns în semifinale și a disputat finala mică, pe care a pierdut-o cu 1-2 în fața Croației.

