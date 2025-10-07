Jordi Alba se retrage VIDEO. Legendarul fundaș al Barcelonei își va lua adio de la fotbal  la finalul sezonului: „A sosit momentul”
Jordi Alba/ Foto: IMAGO
Campionate

Jordi Alba se retrage VIDEO. Legendarul fundaș al Barcelonei își va lua adio de la fotbal la finalul sezonului: „A sosit momentul”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 20:19
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 20:20
  • Jordi Alba (36 de ani), fostul jucător al celor de la FC Barcelona, a anunțat că se va retrage din fotbal la finalul acestui sezon.
  • Actualul fundaș stânga de la Inter Miami a făcut această dezvăluire printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

După Sergio Busquets (37 de ani), un alt fotbalist de legendă al celor de la FC Barcelona și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul sezonului.

Este vorba de Jordi Alba, care a semnat în anul 2023 cu Inter Miami, după aproape 11 ani petrecuți pe Camp Nou.

Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește și
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan

Jordi Alba și-a anunțat retragerea: „A sosit momentul să închei un capitol crucial al vieții mele”

Fostul internațional spaniol a făcut anunțul printr-un videoclip emoționant postat pe contul său personal de Instagram.

„Salutare tuturor! A sosit momentul să închei un capitol crucial din viața mea. Am decis să pun capăt carierei mele profesioniste la sfârșitul acestui sezon.

Fac acest lucru cu convingere deplină, împlinire și fericire. Am parcurs acest drum cu tot entuziasmul din lume, iar acum este momentul să închid o etapă și să deschid alta, cu aceeași emoție ca întotdeauna”, a spus Jordi Alba, citat de mundodeportivo.com.

Apărătorul a reflectat, de asemenea, cu recunoștință asupra călătoriei sale:

„Fotbalul mi-a dat totul. Vreau să le mulțumesc tuturor coechipierilor, cluburilor și staff-ului tehnic. Cluburilor care mi-au modelat viața - Atletico Centre Hospitalense unde a început totul, pentru Cornella deoarece a avut încredere în mine și m-a ajutat să cresc.

Pentru Nastic de Tarragona, locul unde am învățat să trăiesc într-un vestiar profesionist și m-am maturizat alături de coechipieri minunați. Vreau să le mulțumesc celor de la Valencia, clubul care m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul și să debutez în La Liga.

Pentru Barcelona, clubul vieții mele care m-a văzut crescând și care mi-a permis să ajung la vârful carierei mele. Mai mult de un deceniu de momente de neuitat și în care am câștigat fiecare trofeu posibil.

Vreau să îmi exprim recunoștința și față de naționala Spaniei. Sunt mândru că am purtat acest tricou și că am fost o mică parte din istoria echipei. Într-un final vreau să le mulțumesc celor de la Inter Miami pentru că m-au primit cu brațele deschise și mi-au dat șansa să mă bucur de această călătorie până la final.

Mulțumesc tuturor fanilor pentru afecțiune. M-ați învățat faptul că un tricou nu este doar purtat, este simțit. Mulțumesc părinților și fratelui meu pentru că au fost de partea mea încă din copilărie, pentru sacrificiile făcute ca să îmi îndeplinesc visul. Este și pentru voi. Vă iubesc mult.

Mulțumesc și nevestei mele și copiilor mei pentru că m-ați făcut să zâmbesc chiar și în cele mai complicate zile și pentru că mi-ați amintit mereu ce contează cu adevărat. Iubita mea, mulțumesc că ai fost mereu lângă mine. Fără ajutorul și sfaturile tale nimic n-ar fi fost la fel. Tot ce am făcut, am făcut gândindu-mă la tine. Vă iubesc pe toți”, a adăugat Alba.

23 de trofee
a câștigat Jordi Alba de-a lungul carierei (19 cu Barcelona, 2 cu naționala Spaniei și 2 cu Inter Miami)

Jordi Alba, al nouălea jucător cu cele mai multe apariții în tricoul Barcelonei

Barcelona a emis un comunicat în care a amintit de realizările lui Jordi Alba în tricoul blaugrana.

„A câștigat 19 trofee în cei 11 ani petrecuți la Blaugrana – cinci titluri de campion al Spaniei, cinci Cupe ale Regelui, șase Supercupe ale Spaniei, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor.

Cele 459 de apariții îl plasează pe locul nouă în clasamentul all-time al Barça, iar ultimul său meci a avut loc pe 28 mai 2023, când Spotify Camp Nou i-a oferit rămas bunul pe care îl merita.

Mulțumim, legendă”, se arată în comunicatul emis de Barcelona pe site-ul oficial.

Jordi Alba la ultimul său meci pentru Barcelona/ Foto: IMAGO Jordi Alba la ultimul său meci pentru Barcelona/ Foto: IMAGO
Jordi Alba la ultimul său meci pentru Barcelona/ Foto: IMAGO

Citește și

CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină
Diverse
19:23
CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină
Citește mai mult
CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
19:07
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
barcelona retragere mls jordi alba la liga inter miami
Știrile zilei din sport
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Baschet
00:16
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Citește mai mult
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Nationala
07.10
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Citește mai mult
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Superliga
07.10
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:35
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
22:00
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
23:20
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Superliga
07.10
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Citește mai mult
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Superliga
07.10
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Citește mai mult
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Nationala
07.10
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Citește mai mult
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
07.10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 28 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share