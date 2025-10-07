Jordi Alba se retrage VIDEO. Legendarul fundaș al Barcelonei își va lua adio de la fotbal  la finalul sezonului: „A sosit momentul”

Jordi Alba (36 de ani), fostul jucător al celor de la FC Barcelona, a anunțat că se va retrage din fotbal la finalul acestui sezon.

Actualul fundaș stânga de la Inter Miami a făcut această dezvăluire printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

După Sergio Busquets (37 de ani), un alt fotbalist de legendă al celor de la FC Barcelona și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul sezonului.

Este vorba de Jordi Alba, care a semnat în anul 2023 cu Inter Miami, după aproape 11 ani petrecuți pe Camp Nou.

Jordi Alba și-a anunțat retragerea: „A sosit momentul să închei un capitol crucial al vieții mele”

Fostul internațional spaniol a făcut anunțul printr-un videoclip emoționant postat pe contul său personal de Instagram.

„Salutare tuturor! A sosit momentul să închei un capitol crucial din viața mea. Am decis să pun capăt carierei mele profesioniste la sfârșitul acestui sezon.

Fac acest lucru cu convingere deplină, împlinire și fericire. Am parcurs acest drum cu tot entuziasmul din lume, iar acum este momentul să închid o etapă și să deschid alta, cu aceeași emoție ca întotdeauna”, a spus Jordi Alba, citat de mundodeportivo.com.

Apărătorul a reflectat, de asemenea, cu recunoștință asupra călătoriei sale:

„Fotbalul mi-a dat totul. Vreau să le mulțumesc tuturor coechipierilor, cluburilor și staff-ului tehnic. Cluburilor care mi-au modelat viața - Atletico Centre Hospitalense unde a început totul, pentru Cornella deoarece a avut încredere în mine și m-a ajutat să cresc.

Pentru Nastic de Tarragona, locul unde am învățat să trăiesc într-un vestiar profesionist și m-am maturizat alături de coechipieri minunați. Vreau să le mulțumesc celor de la Valencia, clubul care m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul și să debutez în La Liga.

Pentru Barcelona, clubul vieții mele care m-a văzut crescând și care mi-a permis să ajung la vârful carierei mele. Mai mult de un deceniu de momente de neuitat și în care am câștigat fiecare trofeu posibil.

Vreau să îmi exprim recunoștința și față de naționala Spaniei. Sunt mândru că am purtat acest tricou și că am fost o mică parte din istoria echipei. Într-un final vreau să le mulțumesc celor de la Inter Miami pentru că m-au primit cu brațele deschise și mi-au dat șansa să mă bucur de această călătorie până la final.

Mulțumesc tuturor fanilor pentru afecțiune. M-ați învățat faptul că un tricou nu este doar purtat, este simțit. Mulțumesc părinților și fratelui meu pentru că au fost de partea mea încă din copilărie, pentru sacrificiile făcute ca să îmi îndeplinesc visul. Este și pentru voi. Vă iubesc mult.

Mulțumesc și nevestei mele și copiilor mei pentru că m-ați făcut să zâmbesc chiar și în cele mai complicate zile și pentru că mi-ați amintit mereu ce contează cu adevărat. Iubita mea, mulțumesc că ai fost mereu lângă mine. Fără ajutorul și sfaturile tale nimic n-ar fi fost la fel. Tot ce am făcut, am făcut gândindu-mă la tine. Vă iubesc pe toți”, a adăugat Alba.

23 de trofee a câștigat Jordi Alba de-a lungul carierei (19 cu Barcelona, 2 cu naționala Spaniei și 2 cu Inter Miami)

Jordi Alba, al nouălea jucător cu cele mai multe apariții în tricoul Barcelonei

Barcelona a emis un comunicat în care a amintit de realizările lui Jordi Alba în tricoul blaugrana.

„A câștigat 19 trofee în cei 11 ani petrecuți la Blaugrana – cinci titluri de campion al Spaniei, cinci Cupe ale Regelui, șase Supercupe ale Spaniei, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor.

Cele 459 de apariții îl plasează pe locul nouă în clasamentul all-time al Barça, iar ultimul său meci a avut loc pe 28 mai 2023, când Spotify Camp Nou i-a oferit rămas bunul pe care îl merita.

Mulțumim, legendă”, se arată în comunicatul emis de Barcelona pe site-ul oficial.

Jordi Alba la ultimul său meci pentru Barcelona/ Foto: IMAGO

