Decizie neașteptată în La Liga Un club de tradiție și-a schimbat denumirea înaintea noului sezon. Care e motivul

- Deportivo La Coruna și-a schimbat numele, în mod oficial, în urma unei Adunări Generale în cadrul clubului, dar și a votului abonaților.
Clubul de tradiție spaniol va evolua din sezonul viitor sub o altă denumire, care va avea o semnificație istorică, legată de oraș, dar care se va conforma și normelor legale.
Deportivo La Coruna și-a schimbat numele în Real Club Deportivo de A Coruna
Decizia a fost luată de Adunarea Generală, care a aprobat modificarea în unanimitate, dar și după ce abonații și-au dat acordul prin vot, cu o majoritate de 79,41%.
Astfel, clubul a devenit „Real Club Deportivo da Coruña” în limba galiciană (n.r. - limbă oficială în provincia Galicia din nord-vestul Spaniei) și „Real Club Deportivo de A Coruña”, versiunea din limba spaniolă, informează riazor.org.
Prin această decizie, Deportivo a intrat în legalitate, după ce o hotărâre a Consiliului Local, adoptată în urmă cu câteva decenii, a stabilit că versiunea în limba galiciană este denumirea oficială a orașului, A Coruna.
Deportivo este unul dintre cluburile de tradiție ale Spaniei și a promovat în La Liga la finalul sezonului trecut, după o absență de 8 ani din primul eșalon.
Clubul alb-albastru a câștigat titlul în Spania în anul 2000, la care se mai adaugă alte trei Cupe ale Spaniei, în 1912, 1995 și 2002.