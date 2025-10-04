George Buricea (46 de ani), antrenorul celor de la SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei de handbal masculin, a comis un gest șocant la o partidă din Liga Națională.

Tehnicianul a lovit cu pumnul un jucător al echipei sale, chiar la marginea terenului.

George Buricea, gest șocant la un meci de campionat

După ce, la pauză, SCM Politehnica Timișoara și CSM Vaslui au intrat la egalitate, moldovenii au reușit să obțină un avantaj de 4 goluri.

Văzând cum decurge jocul, Buricea și-a ieșit din fire și a recurs la un gest șocant, chiar la marginea suprafeței de joc.

Într-un moment de maximă tensiune, acesta a fost surprins de camerele de filmat în timp ce îl bruschează pe Zoran Nikolic, pivot sârb în vârstă de 34 de ani.

Ulterior, în timp ce sportivul încerca să scape de agresiunea antrenorului, Buricea i-a aplicat un pumn în figură. Apoi, staff-ul timișorenilor a intervenit, iar conflictul s-a aplanat.

Sancțiunea pe care a primit-o George Buricea a fost una cu totul inexplicabilă. Acesta a primit doar o eliminare de doar două minute!

Buricea ocupă funcția de antrenor al naționalei României de handbal masculin din ianuarie 2024, iar la Poli Timișoara acesta a fost instalat în luna iunie a acestui an.

După toate cele întâmplate, CSM Vaslui s-a impus la limită, scor 28-27.

