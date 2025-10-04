„Eroare de comunicare”  Dinamo face precizări după declarațiile președintelui Nicolescu: „Un exemplu negativ” +30 foto
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Eroare de comunicare” Dinamo face precizări după declarațiile președintelui Nicolescu: „Un exemplu negativ”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 20:11
  • Dinamo a transmis un comunicat, după declarațiile făcute de președintele Andrei Nicolescu (49 de ani) la finalul partidei cu Unirea Slobozia.

Dinamo a câștigat duelul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, pe un teren inundat de ploaie. Partida s-a disputat la Clinceni, acolo unde de-a lungul timpului au existat mai multe probleme cu sistemul de drenaj și cu calitatea gazonului.

Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, runda #12 CFR Cluj a obținut cea de-a doua victorie din acest sezon » Toate rezultatele + Clasamentul actualizat

Dinamo, comunicat ca urmare a declarațiilor lui Andrei Nicolescu

La finalul meciului, conducătorul dinamovist s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că partida s-a disputat pe un teren impracticabil.

De asemenea, el a vorbit despre omologarea stadioanelor din Liga 1 și a adus în discuție Federația Română de Fotbal.

În comunicatul emis azi de club, „câinii” explică faptul că Liga Profesionistă se ocupă de omologarea arenelor, nu FRF, așa cum declarase Nicolescu.

Ce a spus Andrei Nicolescu

„În prima repriză nu trebuia să se joace. Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. În primul rând pentru sănătatea jucătorilor și în al doilea rând că ne compromitem toți, de la Federație până la cluburi.

A fost altceva decât fotbal. Nu putem așa, la nivelul ăsta, dacă vrem să progresăm. Eu nu vreau să mă compromit... 

O să vorbesc la AFAN, cineva de acolo ar fi trebuit să intervină și să spună că nu se poate așa ceva. E vorba de integritatea jucătorilor.

Regulamentul e simplu, arbitrul dă drumul la meci, dar există alte foruri care coordonează acest lucru și nu trebuia jucat. În prima repriză n-a fost fotbal, în a doua așa și așa”, a declarat Andrei Nicolescu.

Comunicatul lui Dinamo

„La finalul partidei, președintele clubului, Andrei Nicolescu, a oferit mai multe declarații de presă referitoare la condițiile în care s-a desfășurat meciul disputat pe stadionul din Clinceni, contând pentru etapa a 12-a a Superligii.

Dintr-o eroare de comunicare, Federația Română de Fotbal a fost menționată printre forurile responsabile de omologarea stadioanelor. Mesajul a fost, de fapt, adresat Ligii Profesioniste de Fotbal.

Meciul de aseară a reprezentat un exemplu negativ în ceea ce privește condițiile de disputare a unei partide de fotbal. Partida s-a desfășurat pe un teren impracticabil, punând în pericol integritatea fizică a jucătorilor.

Din acest motiv, structurile responsabile cu omologarea stadioanelor, precum și forurile de decizie privind desfășurarea meciurilor, trebuie să fie ferme în hotărârile pe care le iau și să se asigure că stadioanele pe care se joacă meciurile din Superligă dispun de toate condițiile necesare pentru organizarea unui eveniment sportiv în siguranță.

Deși, în societatea noastră, avem adesea tendința de a trece cu vederea anumite probleme sau nereguli atunci când rezultatul final ne este favorabil, considerăm că, indiferent de scorul înregistrat, este important să tragem un semnal de alarmă.

Această luare de poziție reprezintă o atenționare cu privire la condițiile în care se desfășoară competiția noastră. Ieri, riscul unei accidentări grave pentru un jucător a fost foarte ridicat, iar noi, în calitate de cluburi, foruri decizionale și organizatorice, trebuie să depunem toate eforturile pentru ca jucătorii să își poată desfășura activitatea la cele mai înalte standarde.

Numai astfel putem contribui la creșterea fotbalului românesc și la dezvoltarea valorii individuale, dar și colective, a jucătorilor și echipelor!”, a transmis Dinamo.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Superliga
22:45
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid trece pe 1 VIDEO Dobre aduce liniștea în Giulești! Trupa lui Gâlcă se impune cu Farul, 3-1, și devine lider în Liga 1
Agresată de părinți! Scene reprobabile la Dinamo - Rapid: arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale » Reacția Federației
Alte sporturi
19:20
Agresată de părinți! Scene reprobabile la Dinamo - Rapid: arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale » Reacția Federației
Citește mai mult
Agresată de părinți! Scene reprobabile la Dinamo - Rapid: arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale » Reacția Federației

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
dinamo bucuresti liga 1 Unirea Slobozia andrei nicolescu comunicat
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share