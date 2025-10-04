„Eroare de comunicare” Dinamo face precizări după declarațiile președintelui Nicolescu: „Un exemplu negativ”

Dinamo a transmis un comunicat, după declarațiile făcute de președintele Andrei Nicolescu (49 de ani) la finalul partidei cu Unirea Slobozia.

Dinamo a câștigat duelul cu Unirea Slobozia, scor 1-0, pe un teren inundat de ploaie. Partida s-a disputat la Clinceni, acolo unde de-a lungul timpului au existat mai multe probleme cu sistemul de drenaj și cu calitatea gazonului.

Dinamo, comunicat ca urmare a declarațiilor lui Andrei Nicolescu

La finalul meciului, conducătorul dinamovist s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că partida s-a disputat pe un teren impracticabil.

De asemenea, el a vorbit despre omologarea stadioanelor din Liga 1 și a adus în discuție Federația Română de Fotbal.

În comunicatul emis azi de club, „câinii” explică faptul că Liga Profesionistă se ocupă de omologarea arenelor, nu FRF, așa cum declarase Nicolescu.

Ce a spus Andrei Nicolescu

„În prima repriză nu trebuia să se joace. Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. În primul rând pentru sănătatea jucătorilor și în al doilea rând că ne compromitem toți, de la Federație până la cluburi.

A fost altceva decât fotbal. Nu putem așa, la nivelul ăsta, dacă vrem să progresăm. Eu nu vreau să mă compromit...

O să vorbesc la AFAN, cineva de acolo ar fi trebuit să intervină și să spună că nu se poate așa ceva. E vorba de integritatea jucătorilor.

Regulamentul e simplu, arbitrul dă drumul la meci, dar există alte foruri care coordonează acest lucru și nu trebuia jucat. În prima repriză n-a fost fotbal, în a doua așa și așa”, a declarat Andrei Nicolescu.

Comunicatul lui Dinamo

„La finalul partidei, președintele clubului, Andrei Nicolescu, a oferit mai multe declarații de presă referitoare la condițiile în care s-a desfășurat meciul disputat pe stadionul din Clinceni, contând pentru etapa a 12-a a Superligii.

Dintr-o eroare de comunicare, Federația Română de Fotbal a fost menționată printre forurile responsabile de omologarea stadioanelor. Mesajul a fost, de fapt, adresat Ligii Profesioniste de Fotbal.

Meciul de aseară a reprezentat un exemplu negativ în ceea ce privește condițiile de disputare a unei partide de fotbal. Partida s-a desfășurat pe un teren impracticabil, punând în pericol integritatea fizică a jucătorilor.

Din acest motiv, structurile responsabile cu omologarea stadioanelor, precum și forurile de decizie privind desfășurarea meciurilor, trebuie să fie ferme în hotărârile pe care le iau și să se asigure că stadioanele pe care se joacă meciurile din Superligă dispun de toate condițiile necesare pentru organizarea unui eveniment sportiv în siguranță.

Deși, în societatea noastră, avem adesea tendința de a trece cu vederea anumite probleme sau nereguli atunci când rezultatul final ne este favorabil, considerăm că, indiferent de scorul înregistrat, este important să tragem un semnal de alarmă.

Această luare de poziție reprezintă o atenționare cu privire la condițiile în care se desfășoară competiția noastră. Ieri, riscul unei accidentări grave pentru un jucător a fost foarte ridicat, iar noi, în calitate de cluburi, foruri decizionale și organizatorice, trebuie să depunem toate eforturile pentru ca jucătorii să își poată desfășura activitatea la cele mai înalte standarde.

Numai astfel putem contribui la creșterea fotbalului românesc și la dezvoltarea valorii individuale, dar și colective, a jucătorilor și echipelor!”, a transmis Dinamo.

