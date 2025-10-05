Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea +16 foto
Bogdan Buricea. Foto: Sportpictures
Handbal

Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 14:25
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 15:16
  • Federația Română de Handbal (FRH) a reacționat după incidentele controversate petrecute sâmbătă în „Liga Zimbrilor”, în timpul meciului dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara (28-27).
  • George Buricea (46 de ani), antrenorul timișorenilor și selecționerul naționalei României, l-a bruscat pe jucătorul său, Zoran Nikolic (34 de ani).

După ce, la pauză, SCM Politehnica Timișoara și CSM Vaslui au intrat la egalitate, moldovenii au reușit să obțină un avantaj de 4 goluri. Apoi, tehnicianul a fost surprins de camerele de filmat în timp ce îl bruschează pe pivotul sârb Zoran Nikolic.

FRH a reacționat după momentul scandalos în care a fost implicat selecționerul României

Ulterior, în timp ce sportivul încerca să scape de agresiunea antrenorului, Buricea a părut să-l lovească pe jucător. Moment în care staff-ul timișorenilor a intervenit, iar conflictul s-a aplanat.

FRH a transmis printr-un comunicat că incidentul este tratat cu maximă seriozitate și a anunțat că a înaintat cazul la Comisia de Disciplină, punând la dispoziție toate probele disponibile, inclusiv înregistrările video și rapoartele oficiale.

Comisia va analiza situația conform Regulamentului Disciplinar al FRH, care prevede sancțiuni clare pentru comportamente nesportive sau atitudini jignitoare din partea oficialilor și antrenorilor.

CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH
CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH

Galerie foto (16 imagini)

CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara 28-27, Buricea eliminat 2 minute după un conflict cu un jucător. Capturi FRH
+16 Foto
labels.photo-gallery

Conform comunicatului emis, Comisia de Disciplină va anunța public decizia finală imediat ce procedurile se încheie.

George Buricea: „Sunt vulcanic, dar nu sunt violent. Gestul a fost interpretat greșit”

Buricea ocupă funcția de antrenor al naționalei României de handbal masculin din ianuarie 2024, iar la Poli Timișoara acesta a fost instalat în luna iunie a acestui an.

Printr-o postare pe rețelele de socializare, antrenorul susține că nu a existat niciun contact fizic și că incidentele au fost doar verbale.

„Acest gest a fost interpretat greşit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat încă 15 minute după acel moment.

Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit ca nu a fost nicio lovitură cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă.

Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent.
A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm, însă repet pentru ultima oară: nimeni nu a lovit pe nimeni. Mulțumesc”, a notat Buricea, pe rețelele de socializare.

Comunicatul emis de Federația Română de Handbal:

„Handbalul românesc este un sport al spectaculozității și al emoției intense, elemente care, din păcate, generează adesea momente tensionate și o presiune imensă asupra tuturor factorilor implicați: jucători, antrenori, arbitri și observatori.

Cu toate acestea, FRH reiterează cu fermitate că presiunea competițională nu poate și nu trebuie să justifice niciodată reacțiile care încalcă etica sportivă.

Am luat act despre incidentele de conduită nesportivă înregistrate pe parcursul meciului din Liga Națională dintre CSM Vaslui și SCM Politehnica Timișoara, disputat pe 4 octombrie 2025, precum și de reacția amplă a presei și a comunității sportive față de comportamentul antrenorului George Buricea.

Comportamentul unui oficial sau antrenor pe banca de rezerve trebuie să fie un etalon de profesionalism și respect. Banca de rezerve nu este doar un spațiu tehnic, ci un simbol al disciplinei echipei și al fair-play-ului.

De aceea, Federația Română de Handbal nu tolerează sub nicio formă manifestările de violență, indiferent de natura lor, fie că sunt verbale sau fizice, și nici atitudinile care denigrează imaginea sportului, a adversarilor sau a propriilor jucători.

Având în vedere rapoartele oficiale ale observatorului și arbitrilor, completate de probele video și de relatările publice, FRH a decis să acționeze imediat:

  • S-a decis înaintarea cazului la Comisia de Disciplină a FRH, cu toate probele existente, inclusiv înregistrările video și rapoartele precizate mai sus;
  • Comisia de Disciplină va investiga faptele în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al FRH, care prevede sancțiuni clare în cazul demonstrat al unui  comportament nesportiv și atitudine jignitoare sau disprețuitoare din partea oficialilor.

FRH le reamintește tuturor celor afiliați – jucători, antrenori, oficiali și conducători de cluburi – că au responsabilitatea de a promova respectul, integritatea și fair-play-ul. În caz contrar, va aplica regulamentul cu maximă rigoare pentru a menține un mediu sportiv curat și etic.

Decizia Comisiei de Disciplină va fi comunicată public în cel mai scurt timp, după finalizarea procedurilor regulamentare”

handbal FRH George Buricea csm vaslui scm politehnica timisoara Zoran Nikolic
