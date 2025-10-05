Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan

  • Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul Inter Milano, a vorbit despre victoria echipei sale, 4-1 în fața celor de la Cremonese.
  • Românul a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul dintre Juventus și AC Milan

După victoria cu Cremonese, Inter a urcat pe locul patru, deasupra celor de la Juventus. Totuși, „zebrele” pot reveni peste Inter dacă o înving pe AC Milan.

Răspunsul dat de Chivu când a fost întrebat dacă va urmări Juventus - AC Milan: „Mă uit la NFL”

Meciul Juventus - AC Milan se va disputa astăzi, la ora 21:45.

Potrivit presei din Italia, când a fost întrebat dacă va urmări partida din Serie A, antrenorul rivalei, Inter, a răspuns:

Mă uit la NFL, mulțumesc! Cristian Chivu

Astăzi, în NFL se joacă următoarele meciuri

  • (16:30): Cleveland Browns - Minnesota Vikings
  • (20:00): Baltimore Ravens - Houston Texans
  • (20:00): Carolina Panthers - Miami Dolphins
  • (20:00): Indianapolis Colts - Las Vegas Raiders
  • (20:00): New Orleans Saints - New York Giants
  • (20:00): New York Jets - Dallas Cowboys
  • (20:00): Philadelphia Eagles - Denver Broncos
  • (23:05): Arizona Cardinals - Tennessee Titans
  • (23:05): Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers
  • (23:25): Cincinnati Bengals - Detroit Lions
  • (23:25): Los Angeles Chargers - Washington Commanders

Cele mai tari meciuri ale zilei sunt New York Jets - Dallas Cowboys și Philadelphia Eagles - Denver Broncos.

VIDEO Rezumatul meciului Inter - Cremonese 4-1

Înaintea meciului direct, Cremonese era singura echipă neînvinsă din prima ligă a Italiei. Echipa din Cremona obținuse 3 remize și două victorii în primele 5 etape.

„Vreau să subliniez ce am făcut bine. Am dominat meciul. Am avut atitudinea corectă, am fost ordonați și am recuperat rapid.

Sunt mulțumit de acest grup care muncește din greu pentru a-și atinge obiectivele.

Putem să ne mai îmbunătățim, dar trebuie să fim și mulțumiți de ceea ce am realizat. Am reușit să menținem rezultatele constante și să regăsim bucuria și pasiunea în joc”, a declarat Cristi Chivu după meci.

Perfecțiunea nu există și nici nu o căutăm. Cristi Chivu

