Dezastru pentru FCSB Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu U Craiova . Mai sunt câteva ore până la derby

Cel mai important meci al etapei a 12-a va avea loc duminică seara, pe Arena Națională: FCSB - Universitatea Craiova, de la 20:30.

Deși mai sunt doar câteva ore până la startul meciului, numărul de bilete vândute este mult sub așteptările campioanei.

Prezența redusă a fost influențată de mai mulți factori, printre care rezultatele recente ale echipelor în cupele europene și temperaturile scăzute din București.

Mai sunt câteva ore până la FCSB - U Craiova. Nu se va umple nici 20% din capacitatea Arenei Naționale

Cu aproximativ nouă ore înainte de startul meciului, se vânduseră aproape 10.000 de bilete, conform digisport.ro, cu aproximativ 3.000 de bilete mai mult decât ieri.

Cert este că Arena Națională se va deschide doar pentru primul inel, care are în jur de 25.000 de locuri.

Tot ieri, oltenii au achiziționat doar 200 de tichete din cele 2.500 care le revin conform regulamentului.

6.700 de spectatori e media pe care o are FCSB în acest sezon de Liga 1, la meciurile de acasă, e pe locul 7, lider fiind Craiova, medie de aproape 15.000 de fani

FCSB speră să aibă la ora meciului măcar numărul de bilete care să acopere costurile de organizare.

Pentru a se întâmpla așa ceva e nevoie de cel puțin 13.000 de spectatori plătitori.

55.000 de locuri este capacitatea totală a stadionului

Ieri, Elias Charalambous s-a arătat optimist, la conferința de presă.

„ Vedem mâine (n.red. - astăzi), pentru că până atunci mai avem câteva ore, și sunt sigur că fanii noștri vor fi de partea jucătorilor. Repet, cea mai bună modalitate de a aduce fanii înapoi este să câștigăm meciuri.

Dacă reușim să câștigăm, mai mulți fani vor veni. Am doar cuvinte bune despre fanii noștri”, a spus tehnicianul FCSB-ului.

