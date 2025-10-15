George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante +13 foto
George Copos. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.10.2025, ora 17:17
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 17:17
  • Omul de afaceri George Copos (72 de ani), fostul finanțator al Rapidului, redeschide Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic.
  • Proiectul a presupus investiții de peste 20 de milioane de euro

Cele două repere turistice vor fi redeschise publicului începând cu 19 octombrie, după lucrări ample de modernizare realizate de ANA Teleferic, companie din cadrul ANA Holding, grupul deținut de Copos.

George Copos va redeschide Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa

Această investiţie este mai mult decât un proiect de modernizare, este o moştenire pe care o lăsăm Braşovului pentru următorii 50 de ani.

Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al oraşului şi, în acelaşi timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect faţă de istorie şi cu viziune pentru generaţiile care vin”, a declarat Copos, conform zf.ro.

Restaurantul Panoramic, inaugurat în 1975, a fost complet refăcut sub coordonarea arhitecților de la Corvin Cristian Studio și a antreprenorului general RCTI Company.

470 de persoane
pot fi găzduite în noua structură, care include un salon de evenimente, VIP Lounge, bar, terasă și cafenea. Investiția s-a ridicat la 12 milioane de euro

Accesul către restaurant se face, în principal, cu Telecabina Tâmpa, inaugurată inițial în 1970.

Noua instalație, realizată de consorțiul elvețiano-austriac Garaventa - Doppelmayr, a costat 8 milioane de euro și are o capacitate de 25 de persoane pe cursă și poate transporta până la 6.000 de vizitatori pe zi.

Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov
Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov

Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov Poze cu Restaurantul Panoramic și Telecabina Tâmpa. Foto: Instagram, @restaurantpanoramic.brasov
ANA Holding mai include: ANA Tower și ANA Hotels, cu unități precum InterContinental Athenee Palace Bucharest, Crowne Plaza Bucharest, trei hoteluri în Poiana Brașov - Sport, Bradul și Poiana - și Hotelul Europa, alături de centrul de sănătate ANA Health Spa din Eforie Nord.

George Copos a fost acționar majoritar al clubului de fotbal Rapid București între 1992 și 2013, când a vândut pachetul majoritar de acțiuni.

