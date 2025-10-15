Laude și critici pentru Ciubotaru Mircea Lucescu a găsit marele defect al fundașului de la Hermannstadt: „Groaznic”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a găsit punctul slab din jocul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).

Fundașul celor de la Hermannstadt a fost integralist în România U21 - Cipru U21 2-0.

După ce Nicolae Stanciu și Răzvan Marin au fost criticați pentru egalul înregistrat de România împotriva Ciprului, 2-2, selecționerul a analizat încă un „tricolor”.

Mircea Lucescu, laude și critici pentru Kevin Ciubotaru: „Centrează groaznic”

Mircea Lucescu a criticat calitatea slabă a centrărilor lui Kevin Ciubotaru, rezervă neutilizată în duelul României contra Austriei, 1-0.

Totuși, selecționerul așteaptă ca acesta să progreseze la nivel de club, spunând despre el că este un jucător de perspectivă pentru echipa națională.

„Kevin Ciubotaru are niște calități senzaționale: viteză foarte bună, personalitate. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate îndrepta cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să-l pună la punct. Va putea fi un jucător de mare perspectivă pentru echipa națională.

E mai puțin util pentru jocul defensiv pentru moment, dar eu am nevoie de jucători care sunt foarte utili în jocul ofensiv pentru că pe faza defensivă mai pot învăța. Pe faza de atac, nu. El are viteză, agresivitate și fizic foarte bun”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit sport.ro.

Kevin Ciubotaru a debutat pentru echipa națională în amicalul contra Republicii Moldova, 2-1. Atunci, fundașul celor de la FC Hermannstadt a evoluat 45 de minute.

Kevin Ciubotaru, titular în România U21 - Cipru U21 2-0

După ce a fost rezervă neutilizată în ultimul meci al primei reprezentative, Kevin Ciubotaru a fost titularizat de Costin Curelea, la naționala României U21.

Fundașul stânga a fost integralist, la mai puțin de 48 de ore de când s-a alăturat lotului „micilor tricolori”, în victoria României U21 contra Ciprului U21, 2-0.

150.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, conform Transfermarkt

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

