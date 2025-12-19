George Ogăraru (45 de ani), coordonatorul centrului de copii și juniori de la Steaua, a vorbit despre situația „militarilor”.

CSA Steaua este o prezență constantă în play-off-ul din Liga 2 și, deși a terminat de mai multe ori pe loc de promovare directă, n-a ajuns din Liga 1 fiind în continuare un club de drept public.

George Ogăraru: „Este o anormalitate ce se întâmplă în momentul de față la clubul Steaua”

„Militarii” nu au reușit nici în acest sezon să rezolve problema dreptului de promovare, iar George Ogăraru a vorbit și el despre situația incertă a clubului.

„Văd lucrurile în ceață. Nu le văd foarte clar. Tragem speranță de la an la an, de la comandant la comandant, de la ministru la ministru că lucrurile o să se schimbe.

Suporterii sunt și ei nerăbdători pe de-o parte. Pe de altă parte sunt destul de vocali și au dreptate, că lucrurile ar trebui să se rezolve.

Este o anormalitate ce se întâmplă în momentul de față la clubul Steaua. Trebuie luată o dată decizia asta de a rezolva situația clubului și al dreptului de promovare și să ajungem în Liga 1.

Odată ajunși acolo, cred că suntem cu toții de acord că lucrurile o să ia o altă direcție, una ascendentă”, a declarat George Ogăraru, citat de digisport.ro.

Eu cred că Steaua e singurul club din România care poate să ducă fotbalul românesc sus, cel mai sus, odată fiind în Liga 1, bazându-se pe tot ce înseamnă istorie și baza asta de suporteri care e amorțită în momentul de față. George Ogăraru

George Ogăraru: „Cred că trebuie un management performant”

Întrebat despre ceea ce ar trebui să se întâmple în viitorul apropiat la clubul din Ghencea, Ogăraru a replicat:

„Cred că trebuie un management performant, profesionist, nișat pe ceea ce înseamnă fotbalul de performanță.

O reorganizare internă sau un parteneriat cu un privat sunt lucruri de care cei din minister știu până unde pot merge ca să fie legal. Dar cred că ambele variante sunt viabile.

Înclin pentru această variantă, de a externaliza (n.r. secția de fotbal) și a da majoritatea către un privat care să aibă potența financiară de a duce lucrurile la un alt nivel.

Bineînțeles, în baza unui contract, a unor clauze stricte. Eu cred că sunt oameni foarte potență din punct de vedere financiar în România. Cred că fotbalul e un fenomen care poate genera profit și valoare pentru oricine dorește să investească”, a concluzionat Ogăraru pentru sursa citată.

2021 este anul în care Steaua reușea să promoveze în Liga 2

Steaua a terminat anul 2025 pe locul 8, cu 30 de puncte, după ce a fost învinsă de Gloria Bistrița, scor 1-2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport