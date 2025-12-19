Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!” + amenință și forurile europene cu tribunal
Florin Talpan FOTO: SportPictures
Talpan nu se oprește Juristul Stelei a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!" + amenință și forurile europene cu tribunal

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 21:48
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 21:48
  • Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, anunță că a trimis solicitări către UEFA și FIFA prin care cere excluderea echipelor românești și a naționalei din competițiile internaționale!
  • Prezent la Gala CSA Steaua, acesta a amenințat inclusiv cele două mari foruri cu tribunalul dacă nu vor aplica cerințele sale.

Florin Talpan continuă războiul cu FCSB și a cerut, în instanță, prejudiciul aferent perioadei în care echipa patronată de Gigi Becali a folosit marca Steaua.

Florin Talpan a depus memorii la UEFA și FIFA: „Să excludă echipele românești, inclusiv naționala!”

„Voiam să vă informez că, în ultima perioadă, am făcut două demersuri importante pentru CSA Steaua.

Am repus pe rol dosarul de la Tribunalul București privind prejudiciul de 37 de milioane de euro. Este un pas foarte mare pe care deja l-am făcut”, a spus Florin Talpan, potrivit gsp.ro.

Juristul „militarilor” susține că a notificat UEFA și FIFA pentru a exclude echipele românești din cupele europene.

„Un alt pas important este notificarea trimisă către UEFA și FIFA, prin care informez aceste foruri că Federația Română de Fotbal activează în mod ilegal.

Am solicitat ca UEFA și FIFA să excludă toate echipele românești din cupele europene, inclusiv echipa națională, până când Federația Română de Fotbal nu va activa în mod legal.

Nu sunt cluburi afiliate, este o întreagă nebunie. FRF a avut suficient timp să intre în legalitate, dar nu a făcut-o”.

Am atenționat UEFA și FIFA că, dacă nu vor lua măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția pentru a semnala ce face UEFA. Florin Talpan amenință forurile internaționale cu tribunalul

Florin Talpan a sesizat forurile, întrucât consideră că Steaua este blocată intenționat să nu promoveze în Liga 1:

Nu vedeți că Steaua nu este lăsată să promoveze pentru că nu vrea domnul Burleanu!

Își bate joc de acest brand uriaș al României, pentru care eu m-am luptat să-l readuc unde era”.

CSA a câștigat în vară și palmaresul

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

