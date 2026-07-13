Reziliază Pușcaș?  Se complică situația atacantului lui Dinamo: ce i-a deranjat pe acționari +27 foto
George Pușcaș
Superliga

Reziliază Pușcaș? Se complică situația atacantului lui Dinamo: ce i-a deranjat pe acționari

alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 17:25
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 17:34
  • George Pușcaș, 30 de ani, s-a operat la finalul sezonului de pubalgie și va reveni abia în septembrie.
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Având în vedere că a stat mai mult pe margine din cauza problemelor de sănătate de când a venit la Dinamo, în februarie 2026, „câinii” ar vrea să se asigure că acesta nu va pleca prea repede.

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Pușcaș va intra în iarnă în ultimele 6 luni, iar pentru că s-a făcut o investiție financiară importantă în contractul său, roș-albii i-au propus acestuia o prelungire pe 2 ani, pe care atacantul ar fi refuzat-o, scrie fanatik.ro.

Acționarii „câinilor” nu se așteptau la această reacție și iau în calcul chiar rezilierea contractului încă de acum, pentru a scăpa de salariul jucătorului și de posibilitatea de a-l pierde gratis după alte 6 luni în care nu știu cât vor putea miza pe el, din cauza sănătății.

8 meciuri,
un gol și un assist are Pușcaș la Dinamo

George Pușcaș: „Recuperarea decurge foarte bine”

Pușcaș a fost prezent la prezentarea lotului lui Dinamo, în amicalul cu Farul, 1-3. În ziua respectivă, el acordase un interviu televiziunii clubului, în care a vorbit despre cum decurge recuperarea sa și a precizat când ar urma să se revină la antrenamentele echipei.

„Mă simt mult mai bine, sunt fericit că recuperarea decurge foarte bine și, ușor-ușor, o să încep din ce în ce mai mult să acumulez antrenamente și să mă pregătesc cât mai bine.

Nu-mi dau seama (n.r. - dacă e mai liber în mișcare decât în finalul sezonului precedent). Când vii după o operație, trebuie să intri și să-ți recapeți aptitudinile, alergările. Având mereu o durere, e greu să controlezi mereu mișcările și probabil alergam ușor diferit uneori.

Nu știu, nu vreau să mă arunc, să spun estimări (n.r. - pentru revenire), creez așteptări și n-aș vrea să fie dezamăgiri. Vreau ca totul să fie lin în recuperarea mea, să fie totul ok. Dacă totul merge conform planului, nu mai durează mult. Sper că într-o lună, o lună și jumătate, să pot să fiu la un nivel bun.

Sunt fericit că ne susțineți și că începem să construim ceva și mai frumos decât era până acum. De când sunt aici, îmi dau seama că acest club merită atât de multe, iar noi trebuie să facem tot posibilul pentru suporteri și să arătăm că suntem capabili”, a spus Pușcaș pentru 48 TV.

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