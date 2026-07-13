„Decizia aparține clubului” Dinamo nu era obligată să schimbe sigla în Liga 1! » LPF intervine în conflictul „câinilor” cu fanii +19 foto
Noua siglă a clubului Dinamo FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Decizia aparține clubului” Dinamo nu era obligată să schimbe sigla în Liga 1! » LPF intervine în conflictul „câinilor” cu fanii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 15:28
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 15:29
  • Secretarul general al LPF Justin Ștefan a vorbit despre conflictul iscat între fani și conducerea lui Dinamo, după ce clubul din Ștefan cel Mare și-a schimbat sigla.
  • Oficialul Ligii a explicat că, din punctul de vedere al LPF, clubul nu era obligat să folosească noua identitate vizuală și în Superligă.
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Schimbarea a provocat tensiuni mari între conducerea lui Dinamo și o parte importantă a suporterilor, care nu au vrut ca echipa să renunțe la vechea siglă.

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LPF intervine în scandalul siglei de la Dinamo: „Pot să folosească orice siglă consideră de cuviință”

Oficialii clubului au explicat decizia prin nevoia de a avea control deplin asupra identității vizuale, mai ales în perspectiva unei eventuale participări în cupele europene.

Dinamo nu s-a calificat însă în Europa, dar a ales să folosească noua siglă și în sezonul 2026-2027 din Superliga.

„Nu cred că înregistrarea la Ligă este factorul definitoriu. Cu siguranță că a fost o decizie internă și atent cântărită de acționarii și de conducere.

Mai degrabă vorbim despre o protecție juridică la OSIM și la alte instituții”, a spus Justin Ștefan, conform digisport.ro

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net
Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
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Întrebat dacă Dinamo putea folosi vechea siglă în campionat, oficialul LPF a transmis că nu există o prevedere care să oblige clubul să joace cu noul logo.

„Eu nu cred că e o chestiune de regulament, cred că este o chestiune de decizie internă a clubului. Ca atare, pot să folosească orice siglă consideră de cuviință.

Sunt sigur că vor trece aceste discuții dacă rezultatele clubului vor fi unele bune și cele dorite de fani. Brandul Dinamo este unul important.

Sunt niște discuții inerente, unii sunt mulțumit și alții nu. La final, dacă clubul favorit va face performanță, aceste discuții vor fi uitate”, a mai spus oficialul LPF.

Din partea noastră nu există nicio obligativitate. Bineînțeles, există o bază de date cu sigle, există anumite comunicări, dar din partea noastră nu este nimic imperativ și la final decizia aparține 100% clubului. Justin Ștefan, secretar general LPF

Conflictul dintre club și suporteri a început după prezentarea noii sigle.

Peluzele au cerut anularea deciziei, au transmis că „identitatea lui Dinamo nu se negociază” și au anunțat forme de protest la meciurile echipei.

Fanii au boicotat meciul cu FC Argeș, iar la finala barajului pentru Conference League cu FCSB, Peluza Cătălin Hîldan a intrat în stadion abia în minutul 10 (scor 1-2).

Fanii lui Dinamo aflați în afara stadionului FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (2).jpeg
Fanii lui Dinamo aflați în afara stadionului FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (2).jpeg

Galerie foto (17 imagini)

Fanii lui Dinamo, în afara stadionului „Arcul de Triumf” FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro.jpeg Fanii lui Dinamo, în afara stadionului „Arcul de Triumf” FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro.jpeg Fanii lui Dinamo, în afara stadionului „Arcul de Triumf” FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro.jpeg Fanii lui Dinamo, în afara stadionului „Arcul de Triumf” FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro.jpeg Fanii lui Dinamo, în afara stadionului „Arcul de Triumf” FOTO Vlad Nedelea (GOLAZO.ro) (1).jpeg
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