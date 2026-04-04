„Liga 1 nu e cum spune lumea” Prima impresie a lui George Pușcaș după debutul la Dinamo: „Strâng din dinți și fac ce pot”

FC Argeș - Dinamo 1-1. George Pușcaș (29 de ani) a oferit prima reacție după ce a debutat pentru echipa bucureșteană într-o partidă oficială.

Revenit pe gazon după mai multe luni dificile, marcate de accidentări, atacantul „câinilor” e entuziasmat și spune că nivelul Ligii 1 este mai ridicat decât pare din exterior.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . George Pușcaș: „E un nivel bun în Liga 1”

„Un nivel bun (n.r. - în Liga 1). Chiar dacă multă lume zice că nu e un nivel de top. E o luptă continuă în acest campionat. Mai ales în play-off, toate echipele sunt apropiate și nimic nu e ușor.

Încerc să ajung în formă maximă și să-mi ajut colegii”, a declarat Pușcaș la Digi Sport.

În continuare, Pușcaș a vorbit despre ce s-a întâmplat în partida de la Mioveni:

„Era normal să fie greu aici, stadionul lor a fost plin, au entuziasm. Suporterii noștri au avut efect asupra noastră în repriza a doua. Mă bucur că plecăm cu ceva de aici.

Am avut entuziasm. Au intrat bine jucătorii de pe bancă. S-a văzut o reacție bună din partea noastră. Am mai putut marca, dar, din păcate, plecăm doar cu un punct”.

Sunt bine, mai durează puțin să recuperez tot, dar sunt pe drumul cel bun. Am vrut să ajut echipa. Nu pot să stau așa, chiar dacă mai sunt dureri, strâng din dinți și fac ce pot. George Pușcaș, atacant Dinamo

George Pușcaș: „Nu vreau să îngrijorez pe nimeni”

Întrebat dacă poate da mai multe explicații despre situația sa medicală, Pușcaș a transmis:

„Nu ar trebui explicată prea mult, nu vreau să îngrijorez suporterii. E important să vorbesc despre meci, ce am făcut bine și ce este de îmbunătățit.

Sunt foarte bine. Am trecut prin multe greutăți, dar doar m-au întărit. Sunt la o echipă mare, trebuie să-mi ridic nivelul și să arăt că merit să joc aici”, a mai spus vârful lui Kopic.

