„Poate mor pe aici, departe de casă” Tragedie în Germania: a decedat luptătorul român George Radu. Sportivul a avut o presimțire sumbră

George Radu, luptător MMA cunoscut și în comunitatea RXF, a murit înecat într-un lac din Germania.

Tragedia s-a produs în zona orașului Kehl, din landul Baden-Wurttemberg, acolo unde sportivul se afla împreună cu mai mulți prieteni.

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Apropiații au povestit că sportivul le-ar fi spus înainte că nu se simte bine. Cu toate acestea, a intrat în apă, iar la un moment dat i s-ar făcut rău și nu a mai reușit să ajungă la mal.

Luptătorul George Radu a murit înecat în Germania: „Ai plecat înainte să intri în cușcă”

Sportivul a avut o presimțire sumbră. Acesta le-ar fi spus apropiaților: „Poate mor pe aici, departe de casă”, conform cancan.ro.

Autoritățile germane au anunțat că trupul unui bărbat de 28 de ani, dispărut după ce intrase în apă, a fost găsit luni după-amiază, la aproximativ 20 de metri adâncime, cu ajutorul unui sonar al Jandarmeriei franceze, conform presseportal.de.

Deși le-a spus apropiaților că nu se simte bine, George Radu a intrat în apă. După o săritură, a ieșit pentru scurt timp la suprafață, a strigat după ajutor, apoi s-a scufundat.

Un prieten a încercat să-l țină la suprafață, dar nu a reușit.

30 de metri are lacul în zona în care s-a produs accidentul, potrivit poliției. În unele puncte, adâncimea poate depăși 40 de metri

Vestea morții lui George Radu a provocat numeroase reacții în comunitatea luptătorilor și printre cei care l-au cunoscut.

„Nu pot să cred. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat. Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun, cu suflet curat”, a scris un apropiat.

Mesajul transmis de organizatorii galei RXF: „Ai plecat înainte să intri în cușcă, dar respectul rămâne”. Foto: Instagram / @rxfmma

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