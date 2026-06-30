„A fost ca într-un film horror” Portarul Paraguayului și-a învins idolul și are o poveste emoționantă. A vândut tot pentru fiul său

Portarul Orlando Gill (26 de ani), eroul Paraguayului în meciul cu Germania, a explicat cum a reușit să elimine selecționata lui Julian Nagelsmann de la Campionatul Mondial.

Președintele Santiago Pena (47 de ani) a decretat marți, 30 iunie, zi liberă națională.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Paraguay a înregistrat un rezultat istoric! A eliminat Germania, campioana lunii din urmă cu 12 ani, și e în „optimile” Mondialului din SUA, Canada și Mexic.

Orlando Gill, portarul Paraguayului: „A fost ca într-un film horror”

Înainte de a fi eroul unei întregi țări, Gill a jucat același rol pentru familia sa. Și-a vândut ghetele, echipamentul și chiar și tricoul naționalei U20 a Paraguayului, pentru a acoperi cheluielile medicale legate de nașterea fiului, scrie mensxp.com.

Legitimat la echipa argentiniană San Lorenzo, Orlando i-a blocat pe Kai Havertz și Nick Woltemade la loviturile de departajare. Și a dezvăluit că Manuel Neuer este idolul său.

„Este un sentiment incredibil. A fost un meci dificil. Uneori, ne atacau din toate unghiurile, dar am reușit să ținem pasul. A fost ca într-un film horror pentru că germanii apăreau peste tot pe teren.

Am analizat fiecare jucător, fiecare aspect, fiecare mic detaliu. Paraguay este capabilă să realizeze lucruri mărețe”, a spus Orlando Gill, citat de foxsports.com.

Neuer este un portar de talie mondială. Ne-am confruntat la loviturile de departajare, iar el a reușit să intervină la una. Nu am decât respect pentru un idol ca el. Orlando Gill, portar Paraguay

Zi liberă în Paraguay, după rezultatul istoric de la Mondial

Santiago Pena, președintele Paraguayului și suporter al echipei naționale, a decis ca în țara sa să fie zi liberă națională pe 30 iunie, ca urmare a calificării selecționatei în „optimile” Campionatului Mondial.

Președintele a urmărit meciul contra Germaniei îmbrăcat în tricoul naționalei, alături de familie, iar la final a semnat decretul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport