„Ar trebui să discut cu FIA” Cererea inedită a lui George Russell pentru a-și prelungi contractul cu Mercedes » A fost refuzată pe loc

George Russell FOTO: IMAGO
Formula 1

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 15:15
  • George Russell (27 de ani), pilotul Mercedes, a pus o condiție neobișnuită pentru a-și prelungi contractul cu echipa germană.
  • Solicitarea sa a fost refuzată pe loc de către conducătorii Mercedes.

Rezultatele lui George Russell și Kimi Antonelli i-au convins pe oficialii celor de la Mercedes să prelungească contractul cu cei doi piloți.

George Russell, cerere neobișnuită pentru a-și prelungi contractul cu Mercedes

Intrat în cel de al cincilea sezon pentru Mercedes, George Russell a semnat prelungirea pentru mai mulți ani, însă în timpul negocierilor ar fi avut o cerere neobișnuită.

Pilotul britanic a cerut un monopost Mercedes pentru a fi inclus în colecția sa personală. Totuși, conducerea a refuzat imediat solicitarea, potrivit sportbible.com.

George Russell ar vrea să colecționeze mașini din Formula 1, însă plafonul bugetar face ca dorința sa să fie irealizabilă.

Mi-ar plăcea să colecționez propriile mașini de Formula 1. Dar din cauza plafonării costurilor, producem doar trei sau patru monococi (n.r. - Ansamblu constituit din șasiul și caroseria unui vehicul, care formează un bloc) pe an.

Acum douăzeci de ani, când testele nelimitate erau încă permise, fiecare echipă construia între 15 și 20 de șasiuri.

Acestea au fost apoi rotite în mod regulat. Am încercat să obțin o mașină de Formula 1 în timpul ultimelor mele negocieri de contract. Dar, din păcate, nu am avut succes”, a spus George Russell, conform express.co.uk.

În ciuda refuzului categoric pe care l-a primit din partea conducerii Mercedes, britanicul încă speră că își va trece în colecția personală un monopost Formula 1:

„Aș vrea să văd echipele găsind o modalitate de a produce monococi în afara plafonului bugetar. Avem suficiente alte piese. Fiecare pilot are cinci motoare pe an.

Cred că Mercedes produce un total de 60 de motoare pentru fiecare sezon. Avem și o mulțime de aripi spate pentru o forță de apăsare mare, medie și mică.

Există, de asemenea, suficiente aripi față și caroserie. Avem cel puțin zece seturi din toate celelalte piese. Dar există doar trei sau patru monococi. Poate ar trebui să vorbesc cu FIA (n.r. - Federația Internațională de Automobilism) despre asta”.

Locul 3
a fost obținut de George Russell în sezonul 2025 din Formula 1

George Russel și Kimi Antonelli și-au prelungit contractele cu Mercedes

În luna octombrie, înaintea Marelui Premiu din Statele Unite, conducerea echipei Mercedes a anunțat prelungirea contractului cu cei doi piloți pentru sezonul 2026.

„Am vrut să ne luăm timpul necesar, să gestionăm negocierile în mod corespunzător și să ne asigurăm că toată lumea, din toate părțile, este mulțumită. Mă bucur că am făcut asta.

George și Kimi au dovedit că formează o pereche puternică și suntem încântați să continuăm călătoria împreună”, a spus Toto Wolff, directorul general Mercedes, conform sportbible.com.

Noua stagiune din Formula 1 va începe în luna martie, cu Marele Premiu al Australiei. Prima etapă din sezon se va desfășura în jurul Albert Park din Melbourne.

formula 1 mercedes CONTRACT george russell
