George Simion, derapaj cu repetiție Ce a scris despre Nicușor Dan » Aceeași reacție pentru care își prezenta scuzele în urmă cu 5 luni

George Simion (39 de ani), liderul AUR, l-a numit din nou „autist” pe președintele Nicușor Dan (55 de ani).

Un derapaj identic cu cel din urmă cu aproape 5 luni, după care parlamentarul a revenit cu scuze.

George Simion a postat sâmbătă seară un nou atac la adresa lui Nicușor Dan pe contul său de Facebook, fără să-l numească direct pe președinte:

„V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii...”.

Este pentru a treia oară în acest an când George Simion folosește cuvântul „autist” într-un sens peiorativ referindu-se la un rival politic.

Prima dată s-a întâmplat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, în aprilie, când a descris patru dintre adversarii politici cu câte un cuvânt: „Unu, un autist, doi, un mincinos, trei, leneșul care stă în cârciumi șiii patru…Aveți un public inteligent? Sigur, o să identifice personajul”.

Al doilea moment a avut loc în mai, la Bruxelles, cu 3 zile înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, într-un dialog cu reporterii Pro TV:

Camelia Donțu: Care este programul dumneavoastră?

George Simion: Doamnă, v-am trimis un comunicat de presă. Dumneavoastră, și în Parlamentul European hărțuiți lumea?

Camelia Donțu: Nu hărțuiesc. Camelia Donțu, Știrile ProTV. Nu stați de vorbă cu noi?

George Simion: Păi, da, dar nu vedeți cum vă purtați? Nu se poartă așa.

Camelia Donțu: Deci, ne puteți oferi o declarație despre întâlnirile de astăzi?

George Simion: Sigur, am trimis un comunicat de presă, cum se face. Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”.

Scuze prezentate după ultimul episod

La câteva ore distanță, George Simion a revenit cu scuze „față de persoanele neurodivergente”.

„Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente.

Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul pe care se poate lăuda în viață”, a susținut Simion.

Alegerile din Polonia, câștigate de prietenul lui George Simion

Trimiterea lui Simion la Polonia se referă la Karol Nawrocki, euroscepticul susținut de liderul AUR la alegerile prezidențiale din acest an, care l-a învins pe candidatul susținut de Nicușor Dan, Rafal Trzaskowski.

Nawrocki s-a impus la limită în turul 2, 50,89%, față de 49,11%, o diferență de mai puțin de 400.000 de voturi.

În România, victoria lui Nicușor Dan (independent) a fost mai clară în fața lui Simion, 53,60%, față de 46,40%, adică aproximativă 800.000 de voturi.

Cine e George Simion

George Simion, 39 de ani, este președintele partidului AUR și deputat în Parlamentul României. A candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, la ultimele reușind să ajungă în turul 2, unde a fost învins de Nicușor Dan.

Acesta este fondatorul grupului ultras „Uniți sub tricolor”, care a provocat numeroase incidente la partidele naționalei României, din cauza scandărilor xenofobe și rasiste.

A intrat în politică în 2019, când a înființat Alianța pentru Unirea Românilor, partid cu idei conservatoare, ultranaționaliste și anti-UE. Este deputat în Parlamentul României din 2020.

La începutul acestui an, Simion a fost votat, într-un congres la Bruxelles, să ocupe funcția de vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), al patrulea grup ca mărime din Parlamentul European.

