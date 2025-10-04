„Pe urmele tatălui său” Ianis Hagi  a fost comparat cu „Regele” după ce a marcat primul gol din lovitură liberă în Turcia

Presa din Turcia l-a comparat pe Ianis Hagi (26 de ani) cu tatăl său, Gheorghe Hagi (60 de ani), după ce a marcat primul gol din lovitură liberă pentru Alanyaspor.

Reușita fiului „Regelui” a sosit în ziua în care a aflat că este convocat de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile României din luna octombrie.

Ianis Hagi a fost introdus în primul „11” al oaspeților și a răsplătit încrederea oferită de antrenorul său, Joao Pereira.

Ianis Hagi, comparat cu tatăl său

În minutul 14, Ianis Hagi a șutat spre vinclul drept și l-a învins pe portarul Erenturk.

Presa din Turcia și-a amintit de execuțiile tatălui său și l-a comparat pe Ianis Hagi cu Gică. „Pe urmele tatălui său” , au titrat jurnaliștii de la fanatik.com.tr.

Jurnaliștii turci au adus în atenție duelul dintre Galatasaray și Trabzonspor, 1-0, din august 1996. Atunci, Gheorghe Hagi l-a învins pe Nihat Tumkaya tot din lovitură liberă, în minutul 19 al duelului.

„Pe urmele tatălui. Ianis Hagi a înscris primul gol din lovitură liberă în Superliga Turciei la 10640 de zile distanță de primul gol marcat din lovitură liberă de Gheorghe Hagi (17 august 1996)”, au scris jurnaliștii de la BeinSports Turcia, pe X.

Gheorghe Hagi a petrecut 5 ani în Turcia, unde a evoluat numai pentru Galatasaray. Fostul mijlocaș ofensiv a marcat 59 de goluri pentru echipa din Istanbul.

În perioada petrecută pe Ali Sami Yen, a câștigat 4 titluri de campion ale Turciei, 2 Cupe ale Turciei, 2 Supercupe ale Turciei, o Cupă UEFA (1999-2000) și o Supercupă a Europei (2000).

Ianis Hagi, convocat la naționala României

După ce a ratat meciurile României din luna septembrie, din cauza, perioadei lungi în care a fost liber de contract, Ianis Hagi a revenit în lotul „tricolorilor”.

Mircea Lucescu îl va putea utiliza pe fiul „Regelui” în duelurile cu Republica Moldova (amical) și Austria (preliminariile Campionatului Mondial 2026).

Lotul României pentru luna octombrie:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0); MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0); ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

